За полчаса 97 ударов: житель Комсомольска зверски забил жертву ножкой стола и вилкой

Мужчина вырвал у стола металлические ножки и начал избивать соседа острыми краями. Фото из материалов уголовного дела

Осужденному за убийство жителю Комсомольска не удалось разыграть карту жалости перед присяжными заседателями. Мужчина с немыслимой жестокостью расправился с человеком, которого видел первый раз в жизни. Комсомольчанин в буквальном смысле молотил незнакомца тем, что попалось под руку.

«ВЫПЬЕМ? ВЫПЬЕМ!»

В июле 2020 года 40-летний Григорий (имя изменено - прим. ред.) вышел из подъезда и на скамейке встретил соседа. Раньше мужчины не общались, разговорились и решили выпить за знакомство. Застолье устроили в гостях у соседа, беседовали о том о сем, и внезапно разгорелась ссора.

Причина конфликта неизвестна - Григорий ее не помнит, а спросить больше не у кого, поэтому дальнейшее развитие событий известно со слов осужденного. По словам комсомольчанина, новый знакомый внезапно стал бить гостя. Григорий стал защищаться, правда, с особой жестокостью.

Всего эксперты насчитали около 90 ударов ножками и порядка 120 повреждений. Фото из материалов уголовного дела

Мужчина вырвал у стола металлические ножки и начал избивать соседа острыми краями. Григорий молотил по всему телу мужчины с такой силой, что полые предметы деформировались, а на голове оппонента кожа местами была рассечена. Всего эксперты насчитали около 90 ударов ножками и порядка 120 повреждений. Контрольное добивание комсомольчанин сделал вилкой. Семь раз. И все это в течение получаса.

ЗДОРОВ

Григория взяли по горячим следам и предъявили обвинение в убийстве. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина здоров и в момент совершения преступления был вменяем. Преступление хоть и произошло при неочевидных обстоятельствах, но у следствия имелось достаточно доказательств вины комсомольчанина.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. В частности, допрошен ряд свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, очные ставки, осмотры и иные следственные и процессуальные действия, по результатам которых установлена причастность мужчины к убийству, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЖЕРТВА ЗДЕСЬ Я

После первого приговора девятый кассационный суд решил, что при вынесении вердикта имелись процессуальные нарушения. Собралась новая коллегия, Григорий продолжал настаивать на том, что он сам - жертва нападения со стороны соседа. Присяжным он жалостливо рассказывал, как сильно испугался поведения нового знакомого, потерял самоконтроль, а очнулся после того, как в дверь постучали.

Мужчину взяли по горячим следам и предъявили обвинение в убийстве. Фото из материалов уголовного дела

- Перед присяжными был поставлен вопрос: «Является ли описанное самообороной?» С такой позицией они не согласились и единодушно сошлись во мнении, что комсомольчанин снисхождения не заслуживает. Судом присяжных заседателей жителю Комсомольска назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Тихоньких, помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре.

Приговор в законную силу не вступил.