До домов всего полкилометра: лесной пожар разгорелся в опасной близости от села на Колыме

Всего в регионе горят свыше 500 гектаров леса. Фото: соцсети

Обстановка с лесными пожарами на Колыме продолжает усугубляться. Эксперты уверены: на выходных из-за жаркой погоды (в регионе ожидается до +29 градусов) все станет только хуже.

А пока нужно срочно тушить лес вблизи небольшого поселка Усть-Омчуга. Огонь подобрался к нему очень близко. Местные жители делятся в социальных сетях видео, по которым понятно: от границ поселка до самого пекла расстояние около полукилометра. ФБУ «Авиалесоохрана» считает необходимым ввести режим ЧС по лесным пожарам в двух районах Колымы.

- 16-18 июля 2022 года, с учетом прогнозируемой высокой пожарной опасности по условиям погоды, наибольший риск возникновения ЧС до межмуниципального уровня, обусловленный природными пожарами, сохраняется в Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском, Хасынском, Среднеканском, Омсукчанском городских округах, - сообщили в ведомстве.

За ситуацией в Усть-Омчуга следит и местная прокуратура. Там уверены: 13 человек, которые пытаются локализовать огонь, недостаточно.

- Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление директору «Авиалесоохраны», после чего на место тушения пожара дополнительно направлено 12 сотрудников, - рассказали в ведомстве.

Контроль за действиями пожарных продолжается круглые сутки. Всего в регионе горят свыше 500 гектаров леса.

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