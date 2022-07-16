Диковинный плотоядный эскорт: рыбаков ошеломило увиденное между Хабаровским краем и Сахалином

Неожиданный черно-белый кортеж настиг рыбаков в Татрском проливе Фото: Скриншот с видео

Дивная дальневосточная природа иногда преподносит людям уникальные подарки. То краснокнижные амурские тигры переходят дороги автомобилистам, то распускаются редкие растения. Одно из самых завораживающих зрелищ наблюдали рыбаки в между Хабаровским краем и Сахалином. Их траулер решила сопроводить стая косаток.

Неожиданный черно-белый кортеж настиг рыбаков в Татрском проливе. Дивную встречу рыбаки сняли на видео, кадрами поделились в Telegram-канале «Томари - Сахалин. Сегодня лучше, чем вчера?!». В синих водах пролива видны четыре косатки - две крупные особи и две поменьше.

Киты-убийцы сопровождали траулер, изящно ныряя и проплывая под судном. Млекопитающие дрейфовали на спине, кувыркались под водой и выпускали фонтаны. Иногда косатки показывали чудеса синхронности и одновременно выныривали из воды.

- Неописуемая красота, очень завидую рыбакам, которые увидели такую чарующую красоту, - пишут пользователи в соцсетях.

- Рыбаки молодцы, что не стали кормить косаток. Дики животные сами должны добывать себе еду, иначе погибнут.

- Увидеть такую картину - редкость. Молодцы, что сняли, хоть полюбуюсь.

Стая косаток, возможно, охотится в Татарском проливе на нерп. Вероятно, умные киты-убийцы решили поиграть с рыбаками - во всяком случае, подобных случаев по миру зафиксирована масса. Атаковать траулер млекопитающие явно не собирались - в истории не зафиксировано ни одного случая нападения косаток на человека.

Но испытывать судьбу лучше не стоит. Держаться от косаток нужно подальше - они довольно крупные и могут, например, случайно ударить хвостом или принять лодку за нерпу. Самый верный вариант - снять уникальную встречу на видео и хранить эти яркие воспоминания.