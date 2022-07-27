Молодые специалисты компании «Полиметалл» приняли участие в научно-производственной конференции

Победители получили достойные награды

В «Полиметалле» прошел финал ежегодной корпоративной научно-производственной конференции (НПК), участие в которой приняли молодые специалисты компании. В команду победителей вошли сотрудники предприятий в Хабаровском крае.

Финал конференции состоялся в Санкт-Петербурге, в кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ в Петергофе. Он собрал сотрудников компании из Магаданской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Чукотки, а также Казахстана. Ранее участники стали победителями региональных туров НПК, которые традиционно проходят в течение года по трем основным профессиональным направлениям: «Геологи», «Обогатители» и «Горняки». Из 18 финалистов семь человек представляли предприятия «Полиметалла» из Хабаровского края.

На решающем этапе конференции молодым специалистам требовалось не только качественно представить проекты, над которыми они трудились в группах несколько месяцев, но и показать умение работать в команде.

- Наша корпоративная культура - это культура командных достижений. Для нашей отрасли - с высокой конкуренцией и зависимостью от новых технологий - без диалога и совместной работы развитие невозможно - и это касается не только самой компании, но и каждого ее сотрудника. Хочешь двигаться дальше - развивай себя в командных ролях, - отметила директор по работе с персоналом «Полиметалла» Татьяна Желтовская.

Самые высокие оценки получила сборная под названием «Rock Express». Ребята провели анализ потерь полезного ископаемого на примере определенного месторождения и разработали план мероприятий по снижению показателей потерь при разработке запасов. В команде победителей сразу двое сотрудников из Хабаровского края - Валерий Никитанов, представляющий Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) и Сергей Платицын из «Ресурсов Албазино».

- Радует, что «Полиметалл» предоставляет самые разные возможности для личностного и профессионального роста. У нас сложилась команда, где каждый друг другу помогал и дополнял. Правильное распределение ролей помогло, во-первых, глубоко проработать материал, а во-вторых, предложить несколько вариантов решения проблемы, - делится своими впечатлениями Валерий Никитанов, мастер гидрометаллургического цеха АГМК. - Мы предложили сразу делать более глубокую и детальную разработку карты рудной зоны. Также, помимо используемых способов, применять бурение и гравитацию.

По мнению конкурсной комиссии, которую возглавил генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис, уровень компетентности молодых специалистов компании растет. После защиты начинается самое интересное: у финалистов есть прекрасный шанс продолжать развивать свой проект.

- В этом году были очень разные выступления как по темам, по структуре, так и по темпераменту. Приятно наблюдать, что с каждым годом прикладное значение выступлений растет. Мне как руководителю компании важно, чтобы некоторые мысли, идеи, предложения, которые прозвучали на конференции, могли быть воплощены в жизнь на наших предприятиях, - отметил Виталий Несис.

Жюри определило не только команду-победителя, но и несколько индивидуальных наград. В частности, ведущий инженер-технолог «Ресурсов Албазино» Юлия Попова стала лучшей в номинации «Технознаток», а специальную номинацию генерального директора получил начальник отдела моделирования и геолого-экономической оценки минеральных ресурсов хабаровского филиала компании Андрей Моторин.

Очередной сезон научно-производственной конференции «Полиметалла» завершен. А уже осенью пройдут новые региональные этапы НПК, на которых молодые специалисты компании представят свои актуальные идеи.

В научно-производственной конференции, которая проходит в компании с 2011 года, принимают участие специалисты «Полиметалла» до 30 лет. Молодые сотрудники совместно с руководителями и наставниками определяют актуальную производственную задачу и предлагают идеи по ее решению. Проекты должны иметь как практическое значение, так и экономический эффект для предприятий.