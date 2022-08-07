«Это совершенно дикое место»: Юлию Барановскую обнаружили в Хабаровском крае. Фото: телеграм-канал «Юлия Барановская».

Известные российские телеведущие Катя Шугаева и Юлия Барановская решили провести вместе отпуск в Хабаровском крае, а именно – на Шантарских островах. Отдых не из дешевых, ведь добраться до диких островов очень сложно.

О желании провести отпуск в Хабаровском крае Юлия Барановская рассказала своим подписчикам в телеграм-канале «Юлия Барановская». Ведущая программы «Мужское/Женское» подчеркнула, что уже была на островах несколько лет назад. В этот раз она организовала отдых с детьми.

- Я очень люблю природу и основной фокус моего внимания при выборе мест отдыха всегда на ней. Шантарские острова - это совершенно дикое место, нужно понимать, что жить там возможно только в палатках, питаясь тем, что сам поймал и приготовил на костре. Это настоящее приключение, - написала Юлия Барановская.

Звезда экрана сказала, что обязательно расскажет о путешествии своим подписчикам. Кроме того, она поделилась фотографией с прошлого путешествия на острова.

В одну поездку с Барановской отправилась и Катя Шугаева. Вместе телеведущие встретились в Хабаровске с губернатором региона Михаилом Дегтяревым.

- Старушка Пелоси на остров Тайвань, а наши друзья на Шантарские острова Хабаровский край России. В добрый путь! – сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, в ближайшие два дня в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди, ливни и штормовой ветер. Путешественницам предстоит тщательно спланировать свои передвижения, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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