Сильные дожди 6-7 августа были громким началом к затяжным осадкам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае продолжается мини-сезон дождей. Осадки в регионе начались с 6 августа и продолжатся всю предстоящую неделю. Распогодится только к выходным, да и то - не факт.

Сильные осадки на минувших выходных (6-7 августа) были громким началом грядущих затяжных дождей. Например, в ночь на субботу только в Хабаровске выпало 55 миллиметров осадков. Это учитывая, что месячная норма для августа - 144 миллиметра.

- На текущей неделе таких сильных дождей уже не будет. Тропический воздух уходит, его сменяет воздушная масса умеренных широт. Хоть серьезных осадков и не будет, но каждый день будут отмечаться кратковременные дожди, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Есть и хорошая новость: понизится температурный фон. Днем столбики термометров будут показывать +24 +25 градусов. Изнуряющая духота хотя бы немного, но отступит, и можно будет вдохнуть полной грудью.

Налаживаться погода, по словам синоптиков, начнет к выходным. В субботу и воскресенье осадков пока не предвидится. Но прогноз предварительный и еще будет уточняться.