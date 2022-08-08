Хабаровск обошел Владивосток в гонке за звание лучшего по качеству жизни города ДФО

Хабаровск по уровню жизни оказался в одном ряду с Уфой, Смоленском и Челябинском Фото: Администрация Хабаровска

Жители столицы Хабаровского края могут в очередной раз почувствовать гордость за свой город, который показал высокие результаты среди 75 городов страны по итогам исследования качества жизни. На этот раз Финансовый университет при Правительстве РФ подвел итоги за второй квартал 2022 года.

Хабаровск набрал в общей сложности 61 балл, что позволило ему расположиться на 14 строчке общего рейтинга и встать в один ряд с Уфой, Челябинском, Саранском, Йошкар-Олой и Смоленском. Пару пунктов уступил Хабаровску Владивосток, набрав 59 баллов и обосновавшись на 16 строчке таблицы. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва с 80 баллами.

- Среди административных центров Дальневосточного федерального округа Российской Федерации наш город занимает первую позицию в рейтинге по индексу качества жизни. Стоит отметить, что Уфа и Омск - это города-миллионники, при этом Хабаровск на равных соперничает с ними по индексу качества жизни, - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Жители определили преимущество Хабаровска в доступности недвижимости и качестве медицинского обслуживания Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Количество участников исследования выбрано не случайным образом. Для сравнения Финансовый университет отобрал 75 населенных пунктов, среди которых города-миллионники, города с численностью населения около 500 тысяч человек, города федерального значения, а также административные центры субъектов страны.

Баллы, полученные городами, подсчитывались, основываясь на мнении общества относительно следующих критериев: потребительская активность, качество работы колледжей и вузов, уровень тревожности населения, состояние экологической среды в городе, доступность недвижимости, качество медицинского обслуживания населения. Именно по показателям двух последних категорий, а также по работе ЖКХ Хабаровску удалось обойти столицу Дальнего Востока.

Несмотря на успех, жители Хабаровска признают, что у города есть проблемы. Опрошенные хабаровчане считают, что необходимо продолжать работу над улучшением условий для ведения бизнеса, качеством экологической среды, состоянием медицинского обслуживания и работой ЖКХ.