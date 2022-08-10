Путешествуем по Дальнему Востоку: подборка интересных мест для отдыха в августе

Фото: Мария ЕРОХИНА

Провести выходные у Охотского моря, устроить фотосессию на фоне маяков и заняться серфингом - все это жители Дальнего Востока могут сделать за время небольшого отпуска, чтобы последний месяц лета запомнился надолго. Публикуем подборку интересных мест, в которых можно провести несколько насыщенных дней.

Приморье

Говорят, самая благоприятная для туризма погода устанавливается во Владивостоке именно в августе. В самом городе можно сделать эффектные фотографии на фоне Токаревского маяка или Триумфальных ворот, прокатиться на единственном в России фуникулере, работающем как общественный транспорт, прогуляться по набережной. Любители красивых видов могут отправиться на пляжи в районе Ливадии, к бухте Лазурная, на Русский остров - к бухте Аякс или на пляж Ахлестышева. Делиться впечатлениями можно в сети «Билайн» - недавно проведенное исследование* показывает, что скорости оператора позволяют быстро публиковать фото и видео, а также вести трансляции в хорошем качестве.

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Сахалин

В регионе много интересных природных объектов, которые станут идеальным фоном для фотосессий. Всего в получасе езды от Южно-Сахалинска находится одно из самых почитаемых мест на Сахалине - природный останец «Лягушка». Кроме того, можно отправиться на набережную Охотского моря, на пляжи Анивского залива или возле села Яблочного, можно прогуляться по парку Гагарина или отправиться на территорию лыжной базы «Санта», где летом организована прогулочная зона с уличными занятиями спортом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Камчатка

Сюда приезжают за красивыми пейзажами, дикой природой и серфингом на океане. Если экстремальные маршруты не для вас, можно полюбоваться на сопки и вулканы со смотровых площадок города, провести несколько дней в гостевых домах с термальными источниками, съездить в Мильково - в самом селе есть этнокультурный центр, а в районе располагается Соколиный центр, где выращивают кречетов.

Есть в регионе село Эссо с необычным для камчатской природы пейзажем. Под ним находится подземный гидротермальный бассейн, который отапливает село и снабжает горячей водой открытый купальный бассейн. Здесь также можно посетить этнографический музей и музей Медведя, прогуляться по Быстринскому природному парку и посетить красивейшее озеро Икар.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оставайтесь на связи даже вдалеке от дома: во всех этих туристических местах сеть «Билайн» позволяет делиться с близкими впечатлениями от отдыха, отправлять селфи на фоне гор и рек, публиковать видео и слушать музыку онлайн во время прогулок.

*В разгар турсезона агентство TelecomDaily проверило качество связи в туристических местах России, в том числе в Приморском крае. Эксперты замерили скорости интернета, проверили, как работает стриминг и голосовая связь в популярных местах региона. По итогам исследования первое место во Владивостоке занял «Билайн» - оператор лидировал по скорости интернета в четырёх из семи локаций и занял первое место по качеству голосовой связи.