Собирали буквально по частям: молодой парень из Комсомольска погиб на руках врачей

Выяснением причин трагедии занимается следственный комитет Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

20-летний парень из Комсомольска-на-Амуре скончался в местной больнице. Информацию подтвердил источник «КП» - Хабаровск», знакомый с ситуацией. В последнее время в жизни молодого человека было несколько несчастных случаев, один из которых стал для него летальным.

Впервые 20-летний Никита В. (имя героя изменено) загремел в больницу в Новый год. Тогда он упал с девятого этажа. По воспоминаниям соседей снизу, ночь в квартире, где находился Никита, едва ли была праздничной. Кто-то в доме на улице Лазо, 86 громко скандалил. А спустя некоторое время сосед Никиты снизу вышел на балкон.

- Вдруг мимо меня тигр вниз пролетел, - рассказал тогда мужчина.

Хищником оказался одетый в кигуруми сосед сверху. Он был мертвецки пьян. Парню повезло упасть в сугроб, поэтому приехавшие на место врачи констатировали, что у того пневмоторакс и сломано несколько ребер. Остаток праздничных дней молодой человек провел на больничной койке.

Ситуация повторилась буквально недавно. После очередного застолья Никита вновь упал с балкона. Но на этот раз под окнами не было глубокого сугроба, который спас бы его жизнь.

Парень был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Но откачать его сотрудники медучреждения не смогли, и тот умер в реанимации.

Выяснением причин трагедии занимается следственный комитет Хабаровского края.

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