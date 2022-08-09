Новым директором Хабаровского краевого ТЮЗа стал один из организаторов Олимпийских игр

Новый директор вступит в должность директора Хабаровского краевого театра юного зрителя с 9 августа Фото: Правительство Хабаровского края

Одна из главных задач, которую поставил перед собой губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - сделать регион комфортным и привлекательным для тех, кто никогда здесь не был, или по разным причинам когда-то покинул его.

Краю нужны компетентные профессионалы своего дела, поэтому очередным вернувшимся в родной регион стал уроженец Хабаровска Александр Мельцев, который с 9 августа вступает в должность директора Хабаровского краевого театра юного зрителя.

Ранее Александр Мельцев уже пробовал свои силы в ходе конкурсного отбора на должность директора Хабаровского краевого академического музыкального театра, что позволило ему в дальнейшем войти в состав кадрового резерва краевого министерства культуры.

Ротации - это нормальный и естественный процесс обновления руководящего состава учреждений культуры. Аналогичные процессы в последние несколько лет протекают во всех сферах Хабаровского края и являются для подобных учреждений обычным делом. Тем более что сомневаться в знаниях новоиспеченного руководителя не приходится. Александр Мельцев получил образование в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Мировая экономика», а затем окончил Высшую школу деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна» по специальности «Менеджмент сценического искусства». В Высшей школе бизнеса МГУ директор ТЮЗа получил степень магистра делового администрирования.

Хабаровский ТЮЗ на протяжении долгих лет остается культурной жемчужиной региона. Театр сохраняет свою индивидуальность в творческом почерке и репертуаре. Смена менеджмента театра затрагивает в первую очередь финансово-хозяйственную деятельность учреждения, в то время как творческий потенциал и уникальный стиль ТЮЗа останутся узнаваемыми для его почитателей.

На новой должности Александр Мельцев готов использовать накопившийся многолетний руководящий, административный и организационный опыт - в течение нескольких лет он руководил проектной группой по технической поддержке визуальных шоу во время концертно-зрелищных мероприятий, фестивалей, спортивных событий. Среди мероприятий, к которым он приложил руку: Олимпийские игры в Сочи, теннисный Кубок Кремля, военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади в Москве.