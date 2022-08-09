Новый лайнер пополнит парк в 2023 году Фото: пресс-служба «Хабавиа»

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» при обновлении своего флота сделает ставку на отечественный самолет ИЛ-114-300. Серийный выпуск российского лайнера корпорация «Иркут» обещает начать с 2023 года.

Пополнение парка техники позволит заменить возрастные самолеты авиакомпании типа АН, срок использования которых давно перевалил за несколько десятков лет. Таких бортов у «Хабаровских авиалиний» четыре. АН-24РВ, который выпускался до 1979 года, способен доставить до отдаленных северных районов края до 48 пассажиров, и иногда этого оказывается недостаточно, поэтому люди вынуждены выбирать другие даты вылета. Единственный АН-26Б-100 может поднять в небо 43 пассажира, но и он даже по меркам авиации считается устаревшим.

Шесть имеющихся в распоряжении авиакомпании L-410 эксплуатируются на менее протяженных маршрутах. Да и вместимость в 19 пассажиров говорит о том, что назрела необходимость внедрения более вместительных машин.

- Пока точных сроков поступления новых лайнеров Ил-114-300 нет. Он до сих пор проходит сертификацию. Массово он не производится. У нашей авиакомпании самолеты всегда вовремя обслуживаются. В ближайшее время ожидается пополнение флота, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Юров, пресс-секретарь авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Региональный самолет Ил-114-300 может взять на борт до 68 пассажиров и преодолеть расстояние до полутора тысяч километров. Кроме того, лайнер создавался для использования в суровых климатических условиях. Также самолет может совершать посадку на необорудованные аэродромы - как с бетонированным, так и с грунтовым покрытием.