Возобновление трамвайного маршрута №6 в Хабаровске возможно только при стоимости билета в 250 рублей

Возобновление перевозок по данному маршруту требует серьезных финансовых вложений. Фото: Администрация Хабаровска

До апреля 2020 года жители краевой столицы имели возможность преодолеть расстояние от остановки «Школа №19» до остановки «Питомник Лукашова» с помощью маршрута №6, по которому ходили восемь трамваев. Однако тяговая подстанция, используемая уже почти 50 лет, очевидно, была доведена до аварийного технического состояния, так как предельный срок службы подстанций, обеспечивающих энергоснабжение, составляет 20-25 лет.

Несоответствующее состояние привело к участившимся поломкам оборудования, ведущим к отключению подачи тока, вследствие чего трамваи останавливались намного чаще, чем того предполагал маршрут.

- В марте 2020 года были проведены две независимые экспертизы с оценкой технического состояния оборудования и здания подстанции: свое заключение дали специалисты ООО «Дальневосточный энергетический центр» и кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ТОГУ. В результате был установлен 100% физический и моральный износ энергетического оборудования, а техническое состояние оценено как недопустимое, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Эксперты сделали вывод о необходимости приостановки эксплуатации подстанции и движения трамваев по маршруту №6, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Возобновление перевозок по данному маршруту требует серьезных финансовых вложений. Предварительные подсчеты говорят, что для восстановления работы понадобится более 400 миллионов рублей, из которых 80 миллионов пойдут на приобретение новой современной модульной тяговой подстанции, 40 миллионов - на ремонт трамвайного пути, а также около 300 миллионов на приобретение новых трамваев на маршруте, где каждый стоит от 45 миллионов рублей.

Вопрос ремонта все же мог бы быть выдвинут на обсуждение, если бы не низкая окупаемость маршрута, не способная покрыть все расходы. Расчеты, сделанные исходя из того, что средний срок эксплуатации трамвая составляет 8-12 лет, показывают, что только на зарплаты рабочим за этот срок уйдет почти 287 миллионов рублей.

При текущей стоимости проезда в 35 рублей выручка с продажи билетов составит 136 762 500 рублей, учитывая, что за 12 лет маршрут сможет перевезти около 3 907 500 человек. Таким образом, только капитальные затраты на восстановление маршрута окупятся за 42 года.

Минимальный ежегодный убыток маршрута №6, в свою очередь, составит 12 503 125 рублей. Поэтому для того, чтобы он окупался, стоимость проезда в трамвае необходимо установить на уровне 250 рублей, на что не пойдут даже самые состоятельные пассажиры.