Тополь упал на машину с семьей: дерево снесло крышу Mercedes-Benz во время урагана

Водитель находится в реанимации. Фото: Komcity.ru

Ураган, обрушившийся на Комсомольск-на-Амуре, был хоть и недолгим, но довольно разрушительным. Так, один из тополей в городе от сильного ветра рухнул на Mercedes-Benz, в котором находились люди.

ЧП произошло на улице Гаражной. Семья ехала в этот момент в машине. По сообщениям очевидцев, в салоне премиального авто находились три человека: мужчина, женщина и маленький ребенок.

Основной удар пришелся на водителя. Крышу иномарки буквально вдавило в пол вместе с человеком. Сейчас мужчина в реанимации. Его супруга и ребенок также госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. Автомобиль сильно поврежден.

Отметим, что из-за штормового ветра в городе упало много деревьев. Они валились на землю, цепляя провода. Жители нескольких улиц остались без электричества. Сотрудники спецслужбы сразу после того, как все стихло, приступили к распилу упавших деревьев. В первую очередь расчистили дороги на Гаражной, Молодогвардейской и Молодежной. Но на этом, естественно, не остановились. Работы по устранению всех последствий непогоды в Комсомольске-на-Амуре продолжаются.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы ветер в Хабаровске (именно в его сторону ушла туча) поднимется до 6-13 метров в секунду.

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Вот это погодка: Комсомольск-на-Амуре засыпало деревьями из-за шквалистого ветра (подробнее)