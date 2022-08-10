Упавший тополь расплющил Mercedes в Комсомольске-на-Амуре: водитель находится в больнице

Ребенок, находившийся в машине, не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае с последствиями урагана 9 августа придется разбираться не только коммунальщикам. Следственный комитет региона завел уголовное дело после того, как от ветра на проезжающий по дороге в Комсомольске-на-Амуре Mercedes-Benz упал тополь. Городских чиновников обвиняют в халатности.

- Во время непогоды дерево упало на проезжающую по улице Гаражной машину. Находившийся в машине 75-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная помощь, - рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.

В разговоре с «КП» - Хабаровск» она уточнила, что помимо мужчины в салоне авто также находилась женщина с ребенком. Ранее со слов очевидцев сообщалось, что им потребовалась помощь врачей.

- С несовершеннолетним пассажиром все в порядке, - сказала Немцева.

По информации, поступившей от спасателей, четырехлетний малыш оказался зажат деревом в салоне авто. Кроху смогли освободить, не причинив никакого вреда.

Напомним, вечером 9 августа из-за штормового ветра в городе упало много деревьев. Они валились на землю, цепляя провода. Жители нескольких улиц остались без электричества. Сотрудники спецслужб сразу после того, как все стихло, приступили к распилу упавших деревьев. В первую очередь расчистили дороги на Гаражной, Молодогвардейской и Молодежной.

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