Центры образования «Точка роста» и новое оборудование появятся в отдаленных районах Хабаровского края

Отдаленные районы региона уже получили в свое распоряжение цифровые лаборатории и наборы по робототехнике. Фото: Правительство Хабаровского края

Образование - важнейший фактор, формирующий будущее поколение. Хабаровский край продолжает создавать условия для раскрытия талантов среди молодых ребят, которые, уже начиная со школьной семьи, смогут делать первые шаги в науке и получать специализированные навыки. Для этих целей в северных районах края до конца 2022 года появятся пять центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Отдаленные районы региона уже получили в свое распоряжение цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, наборы по робототехнике и конструкторы программируемых моделей инженерных систем, а к первому сентября в школы прибудут цифровые микроскопы и ноутбуки. В этот раз объектами модернизации стали Аяно-Майский, Николаевский, Охотский и Ульчский районы, но к 2025 году в отдаленных районах планируется открыть 56 центров «Точка роста».

Создание пяти образовательных центров обошлось краю в 8,5 миллиона рублей, часть из которых - федеральные средства. Реализация объектов стала возможна благодаря участию региона в национальном проекте «Образование». Национальные проекты задумывались в качестве способа решать самые больные проблемы страны, поэтому именно на них государство выделяет наибольшие объемы финансирования. Основательная работа губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с федеральным центром убедила основателей проекта в том, что регион найдет средствам самое достойное применение.

В пределах региона реализация национального проекта «Образование» осуществляется по пяти направлениям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы» и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Большие силы брошены на создание дополнительных мест в образовательных учреждениях. Так, в 2021 году в эксплуатацию введена пристройка на 20 мест к школе села Бриакан в районе имени Полины Осипенко, а село Мирное обзавелось новым детским садом на 110 человек. В 2022 году в Хабаровске приступили к строительству детского сада на 320 мест. Еще два учреждения для самых маленьких общей вместительностью в 440 человек появятся в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.

Повсеместно проходит ремонт спортивных залов для комфортного и многофункционального занятия физической культурой. В 2021 году новые спортплощадки и инвентарь получили школы Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, Солнечного и Ульчского районов. За текущий год инфраструктура обновится еще в шести районах Хабаровского края.

Каждое образовательное учреждение должно шагать в ногу со временем, поэтому край занялся обновлением компьютерного оборудования. Начиная с 2021 года, в 188 школ и 12 техникумов региона поступили в общей сложности 2362 ноутбука и 171 многофункциональное устройство. В ближайших планах завезти оборудование еще в 61 школу, семь техникумов и школу-интернат.

Напомним, 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России. Проекты разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».