Поющие фонтаны ждут своего зрителя Фото: Администрация Хабаровска

Фонтаны в Хабаровске в 2022 году работают еще с 1 мая, но не все жители успели добраться до них и посмотреть на водное представление своими глазами. Режим работы фонтанов в этом году был продлен, чтобы все граждане успели насладиться каскадами и шоу. Они будут доступны вплоть до 30 сентября.

ФОНТАНЫ ХАБАРОВСК РАСПИСАНИЕ

Всего в этом году в Хабаровске открыты семь фонтанов. Два комплекса - на нижнем и верхнем прудах Уссурийского бульвара. Там же располагаются фонтаны «Ручеек» и «Одуванчик». Еще по одному фонтану - у кинотеатра «Дружба», привокзальной площади и на пересечении переулка Топографического с Льва Толстого.

- Светомузыкальный фонтанный комплекс на хабаровских городских прудах стал визитной карточкой Хабаровска. Общая длина комплекса достигает 220 метров, а высота струи центрального фонтана - 35 метров, - рассказали в мэрии города.

Фонтан на площади Ленина Фото: Александра ШОПЕНКО

ФОНТАН НА НАБЕРЕЖНОЙ ХАБАРОВСКА

На центральной набережной города также есть небольшой пешеходный фонтан. Он вмонтирован в землю, поэтому в жаркий день можно охладиться, пробежав по нему прямо босиком. Особенно такое развлечение нравится детям, которые гуляют вместе с родителями недалеко от парка.

ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ ХАБАРОВСК

Главным фонтанным комплексом города уже несколько лет считается комплекс на прудах. В 2022 году режим работы каскадов и водных шоу сохраняется в следующем порядке:

- Водный комплекс нижнего пруда Уссурийского бульвара работает по средам, пятницам, выходным и праздничным дням с 19:00 до 22:00. Он включается и выключается час через час. Каждый понедельник проводится профилактика.

Фонтаны на городских прудах Фото: Администрация Хабаровска

- Фонтаны верхнего пруда Уссурийского бульвара работают так же, но перерыв соблюдается ежедневно с 20:00 до 21:00. Профилактика проходит по понедельникам и четвергам. Лазерное шоу запускается по пятницам и субботам с 21:30 до 22:00.

- «Одуванчик» работает по вторникам, средам и пятницам с 16:00 до 22:00. На выходных и в праздничные дни - с 14:00 до 22:00. Подсветка включается одновременно с городскими фонарями каждый вечер в дни работы.

Подсветка фонтана Фото: Елена БЯНКИНА

РЕЖИМ РАБОТЫ ФОНТАНОВ В ХАБАРОВСКЕ

Остальные три фонтана также продолжат работу в штатном режиме до октября.

- Фонтан «Дружбы» работает по средам и пятницам с 14:00 до 22:00. В субботу, воскресенье и по праздникам - с 10:00 до 22:00. Профилактика проводится по четвергам. Подсветка фонтана запускается при темноте одновременно с фонарями.

- Фонтаны привокзальной площади работают по будням и выходным, кроме четверга. В воскресенье и по праздникам - с 10:00 до 22:00. Подсветка осуществляется одновременно с включением наружного городского освещения.

- Фонтан на пересечении Топографического и Льва Толстого запускают в среду и пятницу с 14:00 до 22:00, по выходным и в праздничные дни - с 10:00 до 22:00. Профилактика - по четвергам. Подсветка включается одновременно с фонарями города.

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