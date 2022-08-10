Мужчина не смог найти пару на проекте Фото: социальные сети Ильи Тарасова

35-летнего жителя Приморского края и бывшую звезду телеэкранов осудили в Хабаровске за попытку продажи крупной партии наркотиков. Известно, что он входил в состав преступной группы. Ему назначили шесть лет колонии строгого режима.

ЗВЕЗДА НЕ РОДИЛАСЬ

В социальных сетях начали бурно обсуждать личность пойманного наркокурьера. Они предполагают, что осужденный - это Илья Тарасов, бывший участник популярного телепроекта «Дом-2» из Владивостока. Эту информацию «КП» - Хабаровск» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Строитель любви» стал известен широкой публике в 2019 году. Но из-за сложных отношений с бывшей женой и общим ребенком он ненадолго задержался на телевидении. Провожала с шоу его известная ведущая Ольга Бузова.

Илья Тарасов на море с ребенком Фото: социальные сети Ильи Тарасова

Несколько лет о герое не было слышно до очень громкого случая в Хабаровске. Илью и его 32-летнего сообщника задержали в пригороде, когда они выкапывали килограмм наркотиков. Это лишь малая часть из огромной партии синтетической дряни на 90 миллионов рублей, которую накрыли сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.

- Мужчина по указанию организатора преступной схемы получил сведения о месте нахождения одного килограмма наркотиков. Приехав в село Некрасовка, он выкопал их с целью дальнейшей продажи мелкими партиями во Владивостоке, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре по Хабаровскому краю.

Отмечается, что герой телеэкранов заключил досудебное соглашение, в рамках которого он дал признательные показания и активно сотрудничал со следствием. По этой причине ему назначили только шесть лет колонии.

«Телезвезда» с ребенком Фото: социальные сети Ильи Тарасова

С ТЕЛЕКОМ НЕ СРОСЛОСЬ, ПОДАЛСЯ В ПРЕСТУПНИКИ

Выйти же на товарищей помог их координатор - 28-летний наркоторговец Максим. За короткое время он прошел путь от наркокурьера, который раскладывал подозрительные свертки по городу, до организатора сети распространения. Преступник уже сам вовсю нанимал курьеров, которые развозили запрещенные вещества по Хабаровскому и Приморскому краям, Приамурью и даже на Сахалин, где была пресечена попытка доставки крупной партии на пароме.

Задержали Максима прямо у него дома. В ходе обыска сотрудники ФСБ нашли несколько пакетов с подозрительным содержимым. В них оказалось 30 килограммов наркотиков. Испугавшись длительного срока по 228-й, горе-предприниматель сдал всех своих подельников. По решению суда в июле он отправился в колонию строгого режима на семь лет. Еще два фигуранта уголовных дел ожидают сурового приговора.

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