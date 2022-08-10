«Волна» «захлестнет» хабаровчан уже к концу следующего года

Четырехэтажный комплекс вместит восемь бассейнов и зоны отдыха. Фото: t.me/kravchuk_official

Вот уже третий год хабаровчане следят за ходом строительства аквапарка, который станет частью и без того огромного торгово-развлекательного центра «Броско Молл». Строительство объекта началось осенью 2020 года, а сроки завершения работ колебались в силу пандемии и других причин. Тем не менее процесс продолжается, поэтому жители с нетерпением ждут новостей, когда уже, наконец, можно будет испробовать все то, что обещают создатели водно-оздоровительного комплекса, который, напомним, уже имеет название VOLNA.

Во время очередного объезда строительных объектов города мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил стройплощадку и осмотрел ход работ. Директор ТРЦ Ксения Руденко, озвучивая положение дел на сегодняшний день, ответила на самый волнующий вопрос и заявила, что открытие аквапарка запланировано на ноябрь 2023 года. В данный момент продолжается монтаж инженерных систем, а к ноябрю будет закончен теплый контур.

- Мы оказываем помощь инвестору и застройщику посредством выделения дополнительных земель для стоянок и парковок. Это будет уникальное сооружение, как утверждает инвестор. Здесь будет все для полноценного семейного отдыха. Плюс ко всему объект даст несколько тысяч дополнительных рабочих мест, - отметил Сергей Кравчук.

Объект, действительно, серьезно поможет занятости хабаровчан - после открытия VOLNA появится более трех тысяч вакансий. Во время беседы инвестор попросил мэра посодействовать с привлечением молодых специалистов. Сергей Кравчук логично предложил обратить внимание на будущих выпускников высших учебных заведений.

Водно-оздоровительный комплекс будет располагаться на четырех этажах, которые вместят в себя восемь разных бассейнов. В сентябре ожидается масштабная пресс-конференция с участием главных лиц проекта, где будет внесена окончательная ясность относительно внешнего вида и инфраструктуры комплекса.

- Один этаж будет посвящен детским развлечениям, два других этажа отданы под зоны отдыха со всеми видами бань и бассейнов разной температуры. Также на большой кровле организуем зону отдыха для любителей позагорать. Уже скоро в Хабаровске появится место, где можно провести время всей семьей, получить удовольствие, а затем посоветовать своим друзьям из других регионов страны, - рассказала Ксения Руденко.