Погода все испортила: хабаровчане остались без самого зрелищного события лета

Зато 15 августа можно будет получше рассмотреть Сатурн. Фото: Евгений Ревва

Персеиды справедливо получили название главного летнего звездопада. До 160 падающих «звезд» в час можно будет наблюдать в небе в ночь с 12 на 13 августа. Но только не над Хабаровским краем. В этом году погода и Луна внесли свои коррективы в привычные планы жителей региона. Об этом «КП» - Хабаровск» рассказал астроном Евгений Ревва.

- В этом году наблюдениям помешает полнолуние, поэтому ожидаемое количество видимых метеоров не превысит 16 штук в час. 13 августа - последнее суперлуние этого года. Как и в прошлый раз, Луна будет немного больше своего обычного размера, а значит и немного ярче, - сообщил астроном. Кроме того, синоптики дают неутешительный прогноз: все ближайшие дни небо будет затянуто плотными тучами, и поэтому звезд не будет видно.

Зато 15 августа можно будет получше рассмотреть Сатурн.

- Он максимально приблизится к Земле и будет казаться на 39% больше, чем обычно. Наблюдать его можно будет в течении всей ночи, - добавил Евгений.

СПРАВКА «КП»

Поток Персеиды образован хвостом кометы Свифта-Туттля. Комета пролетела, «мусорный» шлейф остался. В него, словно в реку, каждый год входит Земля, вращаясь вокруг Солнца. Метеорный поток движется от созвездия Персея, поэтому и название - Персеиды.

Искать созвездие Персея стоит в северной части неба - чуть ниже и левее созвездия Кассиопеи, которое по форме напоминает букву W.

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