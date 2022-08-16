«Билайн» запустил технологии VoLTE и VoWiFi в Хабаровском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустило технологии VoLTE (Voice over LTE*) и VoWiFi (Voice over Wi-Fi**) для клиентов Хабаровска и Хабаровского края. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Технология VoLTE открывает клиентам ряд дополнительных преимуществ. Например, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом: читать почту, социальные сети или продолжать загружать видео - телефон не покидает сеть LTE, что также позволяет экономить ресурс батареи смартфона. Соединение устанавливается почти мгновенно и минимизируется вероятность обрывов из-за перегрузки сети. Услуга VoLTE доступна там, где есть покрытие 4G, и тарифицируется как обычный голосовой трафик.

Технология VoWiFi, в свою очередь, позволяет поддерживать на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi. Эта возможность может пригодиться при нахождении в цокольных, подвальных помещениях, а также на последних этажах высотных зданий. Также технология позволяет тарифицировать голосовые звонки и SMS из любой точки мира по домашнему тарифу в том случае, если клиент имеет доступ и подключение к Wi-Fi на месте.

- Наша основная задача - предоставлять сервисы, которые сделают жизнь абонента легче и удобнее, а самих пользователей немого ближе друг к другу, несмотря на расстояния, которые могут их разделять. Технологии VoLTE и VoWiFi взаимодополняют друг друга, что как раз помогает клиенту оставаться на связи с близкими людьми в различных ситуациях. С технической точки зрения использование VoLTE даст возможность высвободить частоты, используемые ранее в сетях 2G и 3G под передачу голоса, и перенаправить их для усиления мобильного интернета в сети 4G LTE. Эти решения являются частью нашей стратегии по развитию сети в Хабаровском крае, которую мы реализуем уже на протяжении нескольких лет, - комментирует запуск новых технологий технический директор восточного региона «Билайн» Денис Шишканов.

Стоит отметить, что качество сервиса VoWiFi зависит от ряда сторонних параметров. Для получения услуги в полном объеме рекомендуется выбрать наиболее стабильного оператора проводного интернета, обеспечить равномерное покрытие Wi-Fi у себя дома, что особенно актуально для частного многоэтажного дома, а также установить роутер с поддержкой частоты 5ГГц, которая поможет избежать нежелательных помех от соседских роутеров в многоквартирных жилых домах.

Обращаем внимание, что абонентам предварительно необходимо включить функции VoLTE/VoWiFi в настройках телефона, если это еще не сделано. Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих данные технологии, можно по ссылке: https:// beeline.ru/customers/products/volte/

*голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно. Услуга запускается постепенно в зависимости от модели и прошивки телефона. Для автоматической настройки устройства придет специальное уведомление в формате пуш-сообщения, пользователю необходимо подтвердить прием настроек, а позже перезагрузить телефон. Действует при технической возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее - на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Услуга предоставляется бесплатно. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее - на beeline.ru