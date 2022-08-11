Михаил Дегтярев: «Хотим сделать Дебальцево таким, чтобы там хотелось жить семьям с детьми»

На данный момент почти вся инфраструктура для детского развития в Дебальцево нуждается в масштабной реорганизации. Фото: t.me/Degtyarev_Info

В своем стремлении сделать бренд Хабаровского края комфортным, узнаваемым и привлекательным, губернатор Михаил Дегтярев использует все доступные средства. Так, во время последнего визита в Москву глава региона заглянул на эфир к журналисту Владимиру Соловьеву, где рассказал о нынешней роли региона в масштабах страны.

Одной из тем, которую стороны затронули в ходе беседы, стала работа Хабаровского края по восстановлению города Дебальцево, шефство над которым регион взял еще в июне 2022 года. Губернатор рассказал, что группа чиновников во главе с вице-губернатором Хабаровского края Мгером Гандиляном регулярно находится на территории, контролируя исправление пока еще удручающего положения.

- В первую очередь мы занимаемся комфортом и благоустройством детей. В частности, уже успели вывезти ребят отдохнуть на Кубанское побережье. Изначально планировали организовать отдых для 60 человек, но из-за большого спроса количество выросло уже до 160 ребят, - поделился Михаил Дегтярев.

На данный момент почти вся инфраструктура для детского развития в Дебальцево нуждается в масштабной реорганизации. Поэтому, по словам губернатора, уже стартовали ремонтные работы детского сада, культурного центра, детской библиотеки, бассейна и детского спортивного комплекса. Кроме того, совместно с федеральным министерством строительства край готовится к замене водопровода на территории.

- Хотим сделать так, чтобы там хотелось жить семьям с детьми. Все сделаем в срок, потому что своих мы не бросаем.

Говоря об отношении жителей Хабаровского края к таким инициативам, глава региона отметил, что реакция местного населения в целом положительная. По заверению Михаила Дегтярева, восстановление Дебальцево со всеми финансовыми вложениями никак не скажется на местных социальных программах, реализуемых в Хабаровском крае, а также не нанесет никакого ущерба действующим инвестиционным программам.

Подобные эфиры с журналистами федерального уровня демонстрируют открытость краевых властей к диалогу, повышая, вдобавок к этому, инвестиционную и туристическую привлекательность региона.