«Барон Корф» ждет всех желающих служить по контракту

Краткосрочный контракт можно заключить на срок от 6 месяцев до 3 лет. Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям Хабаровского края, желающим попасть на Донбасс, предоставят такую возможность. Регион по инициативе краевых властей присоединился к субъектам, где формируются добровольческие батальоны.

Вооруженные Силы Российской Федерации пополняют резервы, предлагая заключить краткосрочные контракты, чтобы затем представлять батальон, названный именем первого генерал-губернатора Приамурья Барона Корфа. Первым регионом, реализовавшим подобную инициативу, стал Башкортостан.

Кандидатам, которые собираются стать частью батальона, необходимо соответствовать всего двум требованиям: возраст от 18 до 50 лет и отсутствие судимости. В первую очередь, при прочих равных, преимущество будет на стороне граждан, за плечами которых имеется опыт работы с инфокоммуникационными технологиями, потому как именно связь является специализацией именного батальона. Название «именные» батальоны получили по причине того, что их наименования происходят от имен военных начальников или местных топонимов.

На предстоящее обучение, а также для дальнейшего прохождения военной службы прошедшие отбор кандидаты отправятся в Нижегородскую область, после чего их ждет непосредственное выполнение задач по предназначению.

Тем, кто скрепит сотрудничество с Вооруженными Силами контрактом, помимо морального воодушевления достанется еще и единовременная выплата в 250 тысяч рублей, утвержденная главой региона. Вдобавок на период действия контракта его работодатель обязан сохранять за добровольцем его рабочее место.

Краткосрочный контракт заключается на срок от шести месяцев до трех лет. Получить всю интересующую информацию о порядке отбора и условиях заключения контракта можно в военном комиссариате либо в пункте отбора кандидатов по адресу: ул. Серышева, 3. Телефон для справок: 39-71-93.