Амурских тигров будут охранять круглосуточно: за животными начнется онлайн-наблюдение

Комплекс в Сосновке начнет работать в сентябре Фото: Иван МАКЕЕВ

За тиграми в Хабаровском крае будут следить в онлайн-режиме при помощи современной системы мониторинга. Для этого в селе Сосновка ведется строительство комплекса для краевой службы Госохотнадзора.

Объект совсем скоро будет готов для сдачи в эксплуатацию, и после этого краснокнижных хищников будут беречь от браконьеров еще лучше прежнего.

- Все, что происходит в тайге, в режиме онлайн будут видеть специалисты Госохотнадзора. Система мониторинга объединит данные, поступающие с фотоловушек, спутниковых ошейников и других информационных систем. Это позволит оперативно принимать меры по борьбе с браконьерами и оказывать помощь животным, - рассказал первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. Он лично побывал на стройке и оценил, насколько быстро идет дело. Комплекс начнет работу в сентябре. К слову, его появление станет приятным бонусом и для жителей Сосновки, ведь он станет еще и новой парковой зоной. Поэтому у местных будет новое место отдыха.

Строительство комплекса финансирует центр «Амурский тигр».

СПРАВКА «КП»

В 2022 году состоялась очередная перепись тигров на территории России. Ее итоги пока не подведены. Однако по данным от 2015 года, всего в стране около 550 диких кошек этого подвида. Из них примерно пятая часть живет на территории Хабаровского края. В этом году мониторинг организован досрочно в связи с проведением 5-8 сентября 2022 года во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигров.

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