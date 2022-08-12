Школы-интернаты Хабаровского края получают новое оборудование

Хабаровский край стремится дать доступное образование абсолютно всем детям. Фото: Правительство Хабаровского края

Еще недавно федеральный центр неохотно смотрел в сторону Хабаровского края, когда речь заходила о финансовых вложениях в развитие региона. Однако правительству края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым удается шаг за шагом завоевать доверие и убедить руководства министерств, что бюджетные деньги будут потрачены эффективно и по назначению.

Один из способов получить существенную финансовую поддержку - участие в национальных проектах, которые и направлены, главным образом, на помощь в устранении болевых точек страны. Среди важнейших направлений, требующих в Хабаровском крае больших вложений, - образование, где в рамках национального проекта «Образование» полным ходом идет развитие краевой столицы и муниципальных районов.

Край стремится дать доступное образование абсолютно всем детям, поэтому реализация проекта не обходит стороной детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этих целей краевые коррекционные учреждения получают все необходимое специальное оборудование. На территории школ-интернатов в Хабаровске и Вяземском в прошлом году появились центры профессиональных компетенций для детей с ОВЗ. А в этом году обновленное оборудование поступит также в школы-интернаты Комсомольска-на-Амуре, Переяславки и Бикина.

Цифровое образование дети могут получать в центрах «IT-Куб». На сегодняшний день три таких центра функционируют на территории Хабаровска и Хабаровского района, а концу 2022 года еще один появится в Комсомольске-на-Амуре. Подобные организации хорошо зарекомендовали себя в масштабе края, поэтому их опыт в дальнейшем будет распространяться по территории ДФО.

Говоря о дополнительном образовании, к 2023 году Хабаровский край пополнится 621 местом для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Новые места откроются в Хабаровске, а также Комсомольском, Солнечном, Николаевском и имени Лазо районах.

Для развития кадрового потенциала отрасли в прошлом году начал работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, который оказывает адресную помощь педагогам и руководителям образовательных организаций. Различные организации помогают развить свои навыки, в том числе по педагогическому направлению, студентам, впитывающим любые знания, которые могут пригодиться в дальнейшей жизни.

- На сегодняшний день на основании данного национального проекта мы занимаемся трудоустройством вожатых. Если проследить динамику за последние два года, то мы увидим, что все больше студентов сегодня выбирает педагогическое направление и идет работать вожатыми. Мы со своей стороны обучаем большое количество студентов. Кроме нас, обучением занимаются и различные школы. Например, краевой центр «Созвездие», который дает возможность обучать вожатых, благодаря чему студенты сегодня могут получать работу. Это - специальное образование, которое останется с ними на всю жизнь и поможет при будущем трудоустройстве, - рассказал Владимир Прядко, руководитель регионального отделения организации «Российские студенческие отряды» в Хабаровском крае.

Напомним, принятие новых национальных проектов в России состоялось в 2018 году по указу президента России Владимира Путина. Проекты разработаны по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».