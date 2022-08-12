Такие погодные капризы являются нормой для августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Предстоящие выходные 13 и 14 августа 2022 не порадуют жителей Хабаровского края теплой погодой. Почти повсеместно в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и шквалистым ветром. Об этом «КП» - Хабаровск» рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

- Будет стоять на всей территории края неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами сильными, переходящими в грозы. Также ожидается шквалистый ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, - сообщила специалист. В воскресенье, к слову, дожди должны немного стихнуть.

Что касается температуры воздуха, то в субботу она днем составит от 22 до 27 градусов тепла на основной территории региона, а на севере от +18 до +25.

- Начало следующей недели должно пройти без осадков, их вероятность довольно маленькая. А воздух будет прогреваться от +25 до +30 градусов, что является нормой для августа, - добавила эксперт.

По словам Галины Брынцевой, дачникам в этом месяце не стоит беспокоиться о заморозках. Урожаю они не угрожают до сентября.

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