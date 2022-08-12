Михаил Дегтярев: «Хабаровский край готов выпускать до 40 «Сухих» суперджетов в год»

Глава региона на протяжении получаса отвечал на самые актуальные вопросы, касающиеся Хабаровского края. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Взятый Россией курс на Дальний Восток обязывает работать над брендом Хабаровского края и доносить до жителей целой страны все достоинства и преимущества региона. Выполнение этой задачи взял на себя губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, используя для привлечения внимания к региону все доступные способы.

Редкий визит губернатора в Москву обходится без медийного события федерального масштаба. На этот раз глава региона заглянул на прямой эфир к журналисту Владимиру Соловьеву, где на протяжении получаса отвечал на самые актуальные вопросы, касающиеся Хабаровского края.

Благодаря таким интервью жители разных регионов открывают для себя Хабаровский край не только как привлекательный регион для посещения, но и субъект, способный влиять на экономический и промышленный потенциал России. Так, в ходе беседы губернатор рассказал о развитии самолетостроения, на которое край делает большую ставку. Регион готовится к выпуску полностью отечественных самолетов.

- Первый корпус нашего «Сухого» суперджета New мы на прошлой неделе отправили на статические испытания в Москву. По нашим прогнозам, уже в следующем году должен полететь первый самолет, осталось только дождаться моторов ПД-8, - рассказал Михаил Дегтярев.

Что касается производственной мощности, минимальная планка ежегодно выпускаемых самолетов установлена правительством на отметке в 20 суперджетов. А с возможностью организации непрерывного круглосуточного производства край будет готов выпускать до 40 самолетов в год.

Также страна во время эфира узнала о строительстве в Хабаровском крае завода по производству легких одномоторных самолетов «Байкал».

- Завод уже получил заказ на производство 105 машин на ближайшие четыре года только для Дальнего Востока. Среди них будут как простые аппараты для перевозки пассажиров, так и специальные самолеты для лесоохраны и оказания медицинской помощи.

По словам главы региона, план проекта был утвержден заместителем председателя Правительства Российской Федерации Юрием Трутневым. Поддержка полпреда по ДФО, как отметил Михаил Дегтярев, очень помогает развитию Хабаровского края.