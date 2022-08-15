Владимир Беркут: «Блок-модули готовят под любые погодные условия»

Владимир Беркут, директор компании ООО «Панельстрой» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Строительная отрасль в России показывает достаточно долгое время свою динамичность и стабильность. Прошлый год, конечно, внес свои коррективы, но большинство компаний сумело выжить в условиях кризиса и даже успело нарастить обороты. Сейчас на строительном рынке клиентам готовы предложить разные материалы для возведения зданий, домов и прочих конструкций. В последнее время свою популярность набирают сэндвич-панели, блок-модули. Как сообщил в прямом эфире радио КП директор компании ООО «Панельстрой» Владимир Беркут, строительный рынок на Дальнем Востоке находится под пристальным вниманием правительства Хабаровского края и президента России. Компания довольно небольшая, для нее масштабным проектом является строительство, например, торгового центра на 1500 метров квадратных, медицинского центра на тысячу квадратных метров. Компания осиливает такие проекты из года в год, они появляются от сезона в сезон.

- Вы сами понимаете, что у нас строительный сезон обусловлен суровыми погодными условиями. Мы берем таких два-три проекта, чтобы успеть завершить работы и закрыть тепловой контур, чтобы заказчик дальше продолжал отделочные работы. Учитывая, что мы занимаемся поставкой еще и блок-модулей, помимо строительства, мы их отправляем в очень обширные регионы, Есть брать Север, то это Анадырь, юг - это порт Посьет, если взять Восток, то это Сахалин. И наши блок-модули, в частности, когда РЖД заказывала у нас, говорили, что едут до Читы. Дело в том, что каждая блок-комната рассчитывается на те погодные условия, в которых она будет эксплуатироваться. Может быть толщина и 200 мл у базальтового волокна, может быть и 100 пенополистирол.

Беркут также сообщил, что возросла технологичность блок-модулей. Они могут из себя представлять пачку размером 2,5 на 6 и высотой буквально 8000 мл, из которой по месту прибытия можно собрать блок-модуль высотой три метра.

- Все запчасти компактно укладываются, как в консервную банку, а на месте строительства она уже разбирается. Большие инфраструктурные проекты с каждым годом все дальше от городов и сел, и чтобы обеспечить строителей нормальными бытовыми условиями, будь это прачечная, общежитие, штаб-строительство, нужно работать уже в каких-то минимальных условиях. Когда мы видели первые кадры с БАМом, тогда строители жители в палатках, стояли печурки. Людям было довольно некомфортно. А сейчас сотрудники приезжают, и у них есть городок.

Что касается сэндвич-панелей, то это качественный материал, которые не имеет мостиков холода. При качественном монтаже это идеальный материал для строительства помещений. Но, как сообщил эксперт, есть вопрос долговечности материала.

- Мы как производители говорим, что срок службы 30-50 лет. Но сейчас мы видим, что некоторые здания стоят с конца 90-х годов, и они в прекрасном состоянии. Они не требуют постоянной отделки до определенного момента, потому что металл оцинкован и покрыт полиэстровым покрытием. Еще сейчас богатый выбор принтов, тех, которые наносятся на поверхность этого металла. 3D-принты повторяют не только сам рисунок дерева, но и его структуру.