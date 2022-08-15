Алексей Иевлев: «Каждый строительный объект - это индивидуальный подход»

Алексей Иевлев, генеральный директор компании «СтройСпецМонтаж» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Бытует мнение, что строительство - это бесконечный процесс. Однако, учитывая возможности современного рынка услуг, клиентам предлагают сейчас разные материалы для строительства, и это не говорит о том, что они некачественные или недолговечные. Напротив, многие из них не сильно уступают по прочности кирпичу. Как рассказал в прямом эфире радио КП генеральный директор компании «СтройСпецМонтаж» Алексей Иевлев, его организация предлагает комплекс услуг по строительству жилых и нежилых зданий, сооружений, в том числе такие виды работ, как монолитная и каменная кладка, инженерные сети. В принципе, это те основные работы, которые ведутся при строительстве того или иного задания.

- Работа с клиентом начинается с проектирования, заключения договора. Мы обсуждаем с клиентом все его «хотелки», техническое задание. На подготовку проекта может уйти от полутора месяцев. Если у заказчика возникает потребность в других видах работ, то мы, конечно, беремся и до конца доводим. Есть люди, у которых нет вариантов будущего здания, тогда помогаем подбирать. Один раз мы делали индивидуальный жилой дом. Но бывает так, что человек хочет, а есть вещи конструктивные, из-за которых так не получится, потому что расчеты на это указывают. На основные конструкции гарантия дается пять лет. Это стены, фундамент, перекрытие и другое. На неосновные 24 месяца.

По мнению эксперта, самое дорогое в строительстве - это отделочный цикл и инженерные сети. Отделка может вылиться в хорошую сумму. Что касается выбора времени года для строительства, то лучше дождаться, когда оттает грунт. Это конец апреля-мая. Тогда начинается разработка грунта. Это можно делать и зимой, но тогда уже идут дополнительные затраты. Установка тепловых пушек, оплата сменщикам на объекте. Что касается, техники, то у фирмы есть свой небольшой автопарк - средства малой механизации. Для специфических видов работ, конечно, арендуется техника.

- Пандемия на нас повлияла, основная масса работников были сотрудники из ближнего зарубежья. Да, было туго. Но мы продолжали делать свое дело. И в итоге пережили этот период. Пока последние виды работ у нас связаны с монолитным каркасным строением, весь материал на внутреннем рынке, поэтому санкции нас не касаются.