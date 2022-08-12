Сюрпризы оставлялись прямо на капотах Источник: Telegram/@dtp_khv Фото: Социальные сети

Машины жителей двора на улице Юнгов, 12 закидали мусором. Крайне возмущенные автолюбители решили найти виновника, и им это удалось. Каково же было их удивление, когда они увидели по камерам наблюдения, что это делает водитель мусоровоза. По идее, мужчина должен вывозить отходы прочь, а не складировать их на капоты. Тем не менее таким способом мужчина устраивал вендетту для плохо припаркованных машин. Видео просочилось в городской паблик ДТП КХВ. Об инциденте уже знает весь город.

Несмотря на вызывающий поступок, нашлось немало людей, которые встали на сторону мужчины. По их мнению, припаркованные «как попало» автомобили мешают проехать его крупногабаритному транспорту. Поэтому подобная «вонючая» месть, по их мнению, вполне справедлива.

- Правильно сделал водитель мусоровоза! Только так и надо их учить, наглых пофигистов, ставящих свои машины где попало! Сама не раз наблюдала, как такие мешают подъезжать к мусорным бакам!

- Единственно правильное решение. У нас так делают жильцы, когда из-за припаркованной машины можно завалиться мусором.

- Я бы премию давала водителям мусоровозов, такие трюки совершают, пока к помойке подъедут.

Некоторых подпирали мусорными баками Источник: Telegram/@dtp_khv Фото: Социальные сети

Нашлось немало тех, кто считает это неприемлемым в любом случае. Тем более что на записи видно, как автомобили стоят в пределах специальной разметки на парковке.

- Чужое имущество трогать нельзя и точка! Я бы посмотрел, как бы он на «гелик» или S-класс поставил.

- Там вполне достаточно места, чтоб забрать контейнеры, достаточно только заехать задним ходом.

Жители двора на Юнгов уже рассказали, что это не первый случай. Одной смене водителей машины не мешают, а другой, видимо, очень сильно. Пострадавшие обратились к регоператору, отвечающему за вывоз мусора. К сожалению, комментарий у компании взять не удалось: трубки никто не берет. Поэтому, какие меры будут приняты, на данный момент неизвестно. Однозначно можно сказать, что в полицию по этому поводу еще не обращались, несмотря на то, что водителя можно привлечь по административной статье.

- Если граждане считают, что их права нарушены, они вправе обратиться в полицию с соответствующим заявлением, - сказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Жители надеются, что перестанут находить свои авто грязными после того, как ситуация стала достоянием общественности.

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