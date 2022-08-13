Грецкий не раскололся, а расколол: «Амур» завершает Мемориал Ромазана победой в овертайме

Напор и желание Тигров, проигравших два последних матча, помогли порадовать болельщиков Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После двух неудачных поединков на турнире памяти Ивана Харитоновича Ромазана, где «Амуру» не удалось отметиться заброшенными шайбами, хабаровчанам уже ничего не оставалось, кроме как вспомнить, наконец, путь к воротам соперника и постараться завершить турнир на хорошей ноте.

В соперники на заключительный матч Тиграм достался де-факто обладатель кубка – челябинский «Трактор», подходивший к матчу без поражений на турнире. Этот факт, однако, не расслабил челябинцев, и на лед команда вышла в оптимальном составе, за исключением разве что Антона Бурдасова.

Что касается «Амура», то выпустить боевой состав помешали травмы четырех игроков основы, в результате чего тренеру пришлось плести паутину из новых сочетаний с вкраплением молодых игроков. Таким образом, самым опытным игроком в атаке оказался Иван Николишин. Стоит отметить долгожданное возвращение на лед и Михала Йордана, который впервые получил игровое время по ходу предсезонки.

В первом периоде трудно было не заметить напор и желание Тигров, старавшихся с самого начала взять игру под контроль. Хоккеисты «Трактора» в первые минуты попросту не успевали за хабаровчанами, поэтому в попытках остановить соперника им оставалось только применять грубую силу, за что арбитр логично выписывал штраф четыре раза. Однако даже в большинстве ни мощные щелчки Педана, ни обострения Николишина не привели к изменению счета на табло, и стороны завершили первый период без голов.

В начале второго периода уже хоккеистам «Амура» пришлось отстаивать свои ворота в меньшинстве. Успешно пережив натиск соперника, хабаровчане снова продолжили осаду ворот Гарипова, в ходе которой болельщики «Амура», наконец, дождались первой за три матча шайбы от своей команды. После броска Владислава Барулина счет 1:0 так и продержался до конца второго отрезка, потому как Аликин справлялся с любыми угрозами, будь то выстрелы Пулкиннена, Стася или других игроков.

В третьем периоде челябинцы серьезно взялись за изменение результата матча, о чем свидетельствует статистика бросков – 14:3 не в пользу Хабаровска. Однако Аликин продолжал демонстрировать единение и оставался непробиваемым вплоть до последних двух минут матча. В концовке челябинцы сняли вратаря и уже вшестером смогли перевести матч в овертайм - шайба влетела в ворота «Амура» после броска Блажиевского. Но в дополнительное время Тиграм все же удалось громко хлопнуть дверью, после того, как все в свои руки взял Вячеслав Грецкий. Нападающий разогнался от своих ворот и положил шайбу в «домик» голкиперу. Непростой матч завершается победой «Амура» - 2:1.