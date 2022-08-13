Ремонт коллектора на улице Павла Морозова в Хабаровске выходит на финишную прямую

Начавшиеся работы ведутся под землей и не потревожат автолюбителей Фото: Администрация Хабаровска

За успех компании «СоюзДонстрой» сейчас переживает весь Хабаровск, так как именно ей предстоит провести работы по микротоннелированию на злополучном участке по улице Павла Морозова.

Полный комплект из 193 труб, специально изготовленных по заказу МУП «Водоканал», прибыл из Санкт-Петербурга, поэтому 7 августа компания приступила к решающему этапу реконструкции самотечного канализационного коллектора.

- Мы старались сжать сроки проведения строительства, но здесь не всё от нас зависит. Было принято решение ждать полного комплекта труб, для того, чтобы не нарушать технологию при строительстве нового коллектора. Зато мы будем уверены, что всё сделано качественно, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Главная цель – качественный результат на долгие годы, поэтому никто не собирается торопиться, только для того, чтобы уложиться в какие-то сроки. Несмотря на то, что на объекте круглосуточно работают 16 узконаправленных специалистов, на скорость прокладки трубы сильно влияет плотность грунта.

- Процесс проходки происходит таким методом. Первым под землей идет щит с режущими элементами, который разрыхляет грунт. Подается насосами вода, размывает его. Другой насос производит всасывание и получившуюся пульпу подает на поверхность, где установлен комплекс сепарации. Там все это прогоняется через сито и очищается. Грунт сразу ссыпается в самосвалы и вывозится, а очищенная вода направляется снова на режущие элементы, - рассказал Тихон Сердюков, начальник участка компании «СоюзДонСтрой».

На сегодняшний день смонтировано 11 труб, пройдено около 40 метров тоннеля. Со стороны МУП «Водоканал» выполнены все организационные моменты для дальнейшей прокладки - построены стартовый и приёмный котлованы, смонтирован и запущен тоннелепроходческий щит, устанавливаются трубы к продавливанию будущего коллектора.

Процесс микротоннелирования проход на глубине восьми метров, что, к счастью всей жителей Хабаровска, никак не повлияет на возобновленное только недавно дорожное движение.