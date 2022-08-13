В Хабаровске спасли пациента с полуторакилограммовой опухолью

До момента удаления опухоль развивалась в течение года. Фото: t.me/kkb2_khv

В нейрохирургическом отделении краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева решились на проведение необычной операции. Хотя, на самом деле, удаление опухоли для хирургов – дело весьма будничное, однако в этот раз буквально бросается в глаза масштаб проблемы.

Специалисты приняли пациента 62 лет, который поступил в нейрохирургию из-за жалоб на дискомфорт в области шеи. При первом же взгляде стало ясно, чем вызвано неудобство пациента. Объемное образование, распухшее в шее до неприличных размеров, достигало веса более полутора килограммов.

Опухоль стремительно развивалась в течение последнего года, в результате чего образование стало препятствовать движению в шейном отделе позвоночника. Специалистами было принято решение о тотальном удалении опухоли.

- После проведения комплексного обследования, хирурги Краевой Клинической Больницы имени профессора Владимирцева провели операцию по тотальному удалению опухоли СЗ корешка и мягких тканей шеи справа, - рассказали в пресс-службе клиники.

Операция прошла успешно, а по ее окончании пациента ждала еще одна радостная новость – удаленная опухоль оказалась доброкачественной. В ходе послеоперационного периода у пациента не наблюдалось каких-либо неврологических нарушений. Когда закончился период наблюдений, врачи выписали мужчину для дальнейшего лечения у онколога, но после такого ему, вероятно, уже ничего не страшно.