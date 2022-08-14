Созвездие коронавируса: следком проверяет информацию о заболевании детей в лагере

Лагерь может быть закрыт. Фото: ВК/Komsagram

В Хабаровском крае Следственный комитет региона начал проверку информации о заболеваемости детей коронавирусом в лагере «Созвездие». Поводом стали многочисленные публикации СМИ о произошедшем.

— Вяземским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО инициирована проверка опубликованной информации, — пояснила представитель ведомства Дарья Немцева.

Она отметила, что сейчас речь идет о возможном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

К слову, информация о том, что в лагере массово болеют ковидом дети поступила от регионального Роспотребнадзора.

— Заболевание у всех заразившихся протекает в легкой форме. Продолжаются обследования контактных. Все установленные заболевшие дети и контактные находятся под медицинским наблюдением, — рассказали в ведомстве.

В общей сложности в «Созвездии» инфицированы 17 ребят. В ближайшее время лагерь может быть закрыт из-за нарушения санитарных норм. Среди них: низкокачественная организация работы утренних фильтров, нарушение режима дезинфекции и поздняя изоляция детей, которые, к тому же, заезжали в лагерь не организованно, а по самостоятельному графику.

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