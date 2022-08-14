«Помощь будем только наращивать»: Михаил Дегтярев встретился с добровольцами, которые будут участвовать в СВО Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил батальон «Барон Корф» в поселке Мулино Нижегородской области. Именно там сейчас дислоцируются бойцы, которые в скором времени станут участниками специальной военной операции.

- В основе батальона – контрактники, обладающие навыками в сфере ИТ-технологий и связи. Здесь очень много ребят из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Бикина, Хора, Переяславки, Николаевска-на-Амуре. Правительство края берет шефство над подразделением. Будем оказывать всестороннюю помощь и семьям его участников. Это наш долг! - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Отметим, что бойцы батальона помимо стандартного довольствия также получат по 250 тысяч от краевых властей. Помимо этого их дети смогут без очереди попасть в детские сады, и получат преференции при поступлении в школы и вузы. Соответствующее постановление главой региона уже подписано.

Михаил Дегтярев, собираясь к бойцам, купил им дизель-генератор, электроинструменты, оргтехнику и т.п.

- Доставленное ребятам оборудование точно не будет лишним, - отметил губернатор Хабаровского края. - Помощь будем только наращивать. Знаю, очень многие люди хотят помочь, и те, кто к этому готов, присоединяйтесь! В целом, абсолютное большинство граждан поддерживают нашего президента и его решение по проведению СВО.

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