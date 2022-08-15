В экономику Дальнего Востока вложат триллион рублей для развития ключевых проектов

Перспективы развития ДФО власти будут обсуждать в начале сентября на ВЭФ-2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развитие регионов, входящих в состав ДФО, по поручению президента страны Владимира Путина стало приоритетом для России на весь XXI век. За тем, как реализуются крупные инвестиционные проекты, ведется пристальное наблюдение со стороны правительства страны.

Магаданская область

Магаданская область наращивает темпы улучшения качества жизни жителей региона и привлечения инвестиций в него. Мастер-план столицы Колымы прошел отбор для представления на Восточном экономическом форуме-2022.

- Стратегия ускоренного развития регионов ДФО и Арктики, предложенная президентом, находит отражение в экономике Магаданской области. В нашем регионе действует комплекс мероприятий по поддержке бизнеса, например, налоговые льготы для предпринимателей. Так, в регионе на последнем заседании областной думы принят ряд поправок в налоговое законодательство, теперь предоставляется льгота по налогу на имущество организаций и освобождены от налогообложения организации, заключившие концессионные соглашения с Магаданской областью или с муниципальными образованиями региона, в отношении переданного им недвижимого имущества или созданного ими в соответствии с концессионным соглашением. Сегодня заключено 14 концессионных соглашений в отношении 21 объекта недвижимости на общую сумму 69,8 миллиона рублей. По большинству соглашений концедентом является Магаданская область в лице органов исполнительной власти, - говорит Татьяна Мацюк, и. о. министра экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области.

Налоговые каникулы ввели для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению. Таких предпринимателей освобождают от уплаты налогов до 31 декабря 2024 года включительно.

До конца 2022 года для объектов спорта устанавливается пониженная налоговая ставка в размере 1,1% по налогу на имущество организаций.

Также в регионе применяется режим Особой экономической зоны, предоставляющий налоговые и таможенные льготы участникам.

ЕАО

Перспективы развития Еврейской автономной области тесно связаны с введением в эксплуатацию первого в России трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай «Нижнеленинское - Тунцзян».

- Этот объект имеет ключевое значение в создании международного транспортно-логистического коридора в Еврейской автономной области. Общая площадь предмостовой зоны - более двух тысяч гектаров. Это несколько крупных, привлекательных площадок, на которых правительство области планирует создать индустриальные парки, промышленные технопарки и транспортно-логистические комплексы. Переговоры с потенциальными инвесторами ведутся активно, - сказал губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Первый проект на территории будущего логистического парка в районе трансграничного перехода в ЕАО определен еще в ноябре прошлого года. На приграничной территории инвесторы готовы реализовать масштабный проект по экспорту газа и пентан-гексановой фракции в КНР. Предоставлять продукцию на перевалочный комплекс для последующей транспортировки будут компании из Благовещенска, Иркутска, Якутии и других регионов страны. Проект будет единственным в РФ сухопутным перевалочным комплексом, оказывающим услуги любому нефтегазодобывающему предприятию, ведущему внешнеэкономическую деятельность по поставке сжиженного углеводородного газа, продуктов нефтехимии и нефтегазоконденсатных смесей в КНР. Сейчас эти услуги оказываются только в морских портах страны. Объем поступлений в бюджеты всех уровней за период до 2035 года составит 6,3 миллиарда рублей. Проект по строительству перевалочного комплекса планируется реализовать в период с 2021 по 2023 год, а в 2024 году он выйдет на проектную мощность.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в рамках реализации единой стратегии экономического развития сформирован портфель из 130 ключевых инвестпроектов со сроком до 2030 года. В общей сложности в них может быть вложено более пяти триллионов рублей.

- Для этого в регионе разработаны и успешно применяются меры господдержки инвесторов. Они учитывают в том числе и возможности, которые обеспечивают преференциальные режимы. В качестве дополнительной помощи - предоставление налоговых льгот и строительство необходимой инфраструктуры. Плюсом мы без торгов выделяем земельные участки, предлагаем инфраструктурные бюджетные кредиты и механизм новых инвестиционных проектов. Немаловажную роль играет и кластерный подход, - пояснил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Особое внимание в регионе власти уделяют запуску проектов, способных стать новой точкой роста для экономического блока. Среди таковых - развитие острова Большой Уссурийский, строительство современного межвузовского университетского кампуса, создание туристического комплекса «Хехцир», Дальневосточного художественного музея и самой протяженной набережной. Стоит отметить, что некоторые инициативы уже вошли в состав мастер-плана Хабаровска.

Перспективы развития ДФО власти будут обсуждать в начале сентября на ВЭФ-2022. Там ожидаются большие делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В условиях санкций они становятся для России ключевыми партнерами, а Дальний Восток приобретает еще большее значение в экономике страны.

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