Михаил Дегтярев: «Есть много желающих высказать свою позицию»

В батальон попали жители Бикина, Переяславки и других мест Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Местом дислокации именного батальона «Барон Корф», где проходят обучение заключившие контракт жители Хабаровского края, стал поселок Мулино в Нижегородской области. Накануне свою поддержку контрактникам выразил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, лично посетивший пункт формирования батальона.

Глава региона поприветствовал добровольцев, прибывших из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Переяславки и других населенных пунктов Хабаровского края.

- Батальон «Барон Корф», который носит имя первого генерал-губернатора Приамурья, формируется из числа контрактников, имеющих навыки в сфере IT-технологий и связи. Мы со своей стороны полностью поддерживаем стремление наших людей пойти на контракт в российскую армию, потому что есть много желающих высказать свою позицию, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор подтвердил, что помимо положенных выплат от Министерства обороны, для всех, заключивших контракт, введена отдельная единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей из бюджета Хабаровского края. Кроме того, недавно подписанное губернатором постановление позволит детям военнослужащих на льготных условиях в приоритетном порядке попадать в школы, детские сады и учебные заведения.

- Батальон выполняет специальные задачи и обеспечивает развертывание полевых пунктов в Херсонской области. Они будут обеспечивать работоспособность управления армейского корпуса, - рассказал Никита Помыткин, один из добровольцев, вступивших в батальон.

Несмотря на то, что Министерство обороны полностью обеспечивает бойцов всем необходимым, губернатор не смог приехать с пустыми руками и внес вклад в оснащение батальона.

- Приобрел на личные средства и привез генератор и специальное оборудование. В полях необходимо будет строить укрепления, поэтому ни генератор, ни пила, ни отвертка лишними не будут, - отметил глава региона.

Общаясь с новобранцами, Михаил Дегтярев объявил, что в скором времени в Хабаровском крае появится второй именной батальон, который будет называться «Святитель Иннокентий».