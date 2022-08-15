Хочу защищать Родину: на Колыме добровольцы заключают контракты на военную службу

Очень важен уровень физической подготовки бойцов. Фото: Правительство Хабаровского края

По всей России сейчас активно ведется набор желающих пройти военную службу по контракту. С началом проведения спецоперации на Украине в отечественные военкоматы начали активно приходить люди, которые просили отправить их в места боевых действий. Но вот так запросто с порога любого желающего брать никто не собирался.

Но раз есть спрос, то должно быть и предложение, и в России началось формирование добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Формирование таких отрядов идет в регионах уже несколько месяцев. Добровольцам предлагают, как и за любую другую работу, получать зарплату. В некоторых регионах помимо этого также всем контрактникам производятся единовременные денежные выплаты.

СОБИРАЮТ БЛИЗКИХ ПО ДУХУ

Все процедурные вопросы решаются через военкоматы, где желающие отправиться на СВО заключают контракт с Минобороны. Требования к приему бойцов повсеместно одни и те же: возраст от 18 до 50, крепкое здоровье, прочные нервы, незапятнанная биография.

Так, в Петербурге начался набор в добровольческие отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск», в Якутии - «Боотур», а в Приморском крае - «Тигр».

- Главный принцип, который мы здесь формируем, - землячество… Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине, - заключил он. И этот принцип действует повсеместно. По сути, это все делается для того, чтобы бойцы чувствовали рядом близких им по духу людей.

ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ - ПОРЯДОК НА СЛУЖБЕ

Важно учитывать, что сейчас в стране как таковой задачи о наборе для службы на Украине не стоит. Набор ведется в рамках приема на службу по контракту в войска военных округов. Тем не менее каждый военнослужащий должен быть готов к выполнению задач, в том числе в районе проведения специальной военной операции.

- Есть задача по количеству бойцов, которое нужно набрать. Службу они будут проходить сроком от трех месяцев. Некоторые подписывают контракты и на пять лет. Естественно, главное требование - это состояние здоровья. У солдат не должно быть существенных проблем с ним. Даже если человек очень хочет служить, но не годен, то получит отказ. Кроме того, будет изучаться биография кандидата. При приеме на службу учитывается, какое у него образование, какие виды деятельности ему подходят, - рассказал заместитель военного комиссара Магаданской области Максим Амерханов.

Он отметил, что также важен уровень физической подготовки бойцов.

- Среди самых востребованных кандидатов на прохождение службы те, кто имеют водительскую или техническую специальность. Перечень вакансий большой, поэтому кандидат может сам выбрать подходящую ему, а также определиться с местом прохождения службы, - добавил Амерханов.

В течение первого месяца бойцы будут проходить боевое слаживание, осуществлять прием техники и вооружения, вспоминать навыки и изучать новые образцы вооружения и военной техники. Далее при поступлении команды отправятся участвовать в специальной военной операции.

На службу по контракту не возьмут человека с неснятой или непогашенной судимостью. Тех, кого лишали свободы за совершение преступления. А также тех, кто был привлечен к административной ответственности за употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

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