Наталья Ольшанская: «В геле «Ламифарен» на 90 процентов больше витаминов и минералов, чем в обычных средствах»

Наталья Ольшанская - руководитель обособленного подразделения по ДФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарен» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Клинически доказано, что ламинария ангустата обладает полезными веществами, которые задействуют в лечении и профилактике заболеваний, а также используют как иммуностимулирующее средство. Этот вид водорослей давно зарекомендовал себя в качестве ценного источника здоровья, в итоге его стали добавлять при производстве косметических средств для ухода за кожей и лечебного питания. Как сообщила в прямом эфире радио КП Наталья Ольшанская - руководитель обособленного подразделения по ДФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарен», линейка продукции представлена в виде геля, капсул и косметического геля, изготовленного из ламинарии ангустаты, которую часто путают с обычной морской капустой. Ламинария ангустата уникальна тем, что имеет более длительный жизненный цикл - четыре года вместо двух лет по сравнению с морской капустой, тем самым она насыщена большим количеством микро- и макроэлементов. Произрастает ламинария ангустата только в акватории Охотского моря и в Татарском проливе, где и располагается производство компании. Тем самым потребитель получает самый свежий и живой продукт.

- Производство располагается в Советско-Гаванском районе и является полностью российским. В первую очередь, конечно, это наш любимый город Хабаровск. Также сейчас открыты пункты продаж в Самаре и Москве, а в ближайшее время они появятся в Новосибирске и Санкт-Петербурге, тем самым охватывая территориально всю Россию. Что касается доставки, то сейчас все это осуществимо. Есть транспортные компании, их достаточно много, и все приходит свежее, - говорит Наталья Александровна.

Эксперт также сообщила, что начиная с ротовой полости, гель активно усваивается организмом, а содержащийся в составе альгинат натрия обволакивает и абсорбирует ротовую полость, пищевод и ЖКТ. Обволакивая стенки ЖКТ, гель способствует заживлению язвенных очагов.

- Если говорить о действии, то наш продукт восполняет дефицит йода и благоприятно воздействует на щитовидную железу, увеличивает углеводный обмен, липидный обмен, тем самым способствует снижению лишнего веса, активно очищает организм от токсинов, тяжелых металлов, радиации, нормализует обмен веществ и другое.

Наталья Александровна рассказала, что гель применяется при уходе за кожей тела и лица, а также в качестве маски для укрепления волос.

- Наш гель, кстати, очень полюбили санатории Алтайского края. Все мы прекрасно знаем про водорослевое обертывание. Вот представьте, что эффект от такой процедуры усиливается при использовании геля в 20 раз. Дело в том, что раскрытая оболочка клетки высвобождает все микро- и макроэлементы, благодаря чему им легче проникать под кожу и напитывать ее минералами, оказывая при этом эффект подтяжки, увлажнения, а также уменьшения всеми нами нелюбимого целлюлита. И в целом кожа становится более гладкой и бархатистой. Если говорить о масках для волос, то при применении нашего геля улучшается структура волоса, уменьшается выпадение волос, ускоряется их рост, естественно питаются наши волосы всеми витаминами и минералами - примерно на 90 процентов больше по сравнению с обычными средствами по уходу за волосами.