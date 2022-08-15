Вы думали, будет солнце? Погода всех обманет и резко испортится в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Если кто-то из жителей Хабаровского края соскучился по жаре, спешим вас обрадовать - она вернется, но ненадолго. После жуткого шторма, который бушевал на прошлой неделе, сейчас наступает небольшое затишье. А чем оно закончится, «КП» - Хабаровск» рассказали синоптики.

- Предстоящая неделя у нас будет, можно сказать, без существенных осадков. К концу недели возможны кратковременные дожди и ливни. В северных районах пройдут дожди, местами сильные. Ветер ожидается западного направления, с порывами до 8-13 метров в секунду. Ночные температуры будут держаться в пределах 13-20 градусов тепла на большей части Хабаровского края. На севере - 10-15 градусов с холодными местами до 7-12. Так как период сейчас сухой и теплый, дневные температуры подрастут и будут держаться в пределах 25-32 градусов. На севере 23-28 градусов, а на побережье от +11 до +16. К концу недели температурный фон немного понизится, потому что начнутся дожди. Днем столбик термометра будет держаться в пределах 22-27 градусов, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В целом неделя будет спокойной во всех частях края. Однако небольшие неприятности вскоре ждут хабаровчан.

- До четверга включительно в городе без существенных осадков. Ветер будет западного направления до 7-12 метров в секунду. Ночные температуры 15-16 градусов выше нуля, а днем от +27 до +29. В пятницу, 19 августа, начнется период дождей. Именно в этот день будут наиболее интенсивные осадки, а уже в выходные - кратковременные. Температурный фон ночью остается в пределах 13-15 градусов, а дневные температуры понизятся до 22-24 градусов.

Дождливые пятница и суббота будут сопровождаться шквалистым ветром. Такое возможно в случае, если будет гроза. Впрочем, прогноз может измениться в течение недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот это погодка: Комсомольск-на-Амуре засыпало деревьями из-за шквалистого ветра

Спасатели очищают Комсомольск-на-Амуре от поваленных ветром деревьев (подробнее)