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Происшествия15 августа 2022 5:45

Не дождалась помощи: женщина скончалась из-за бездействия врачей в ЕАО

На медработников завели уголовное дело по факту смерти женщины в больнице в ЕАО
Кирилл КЕМЕНЕВ
Женщина молила врачей о помощи

Женщина молила врачей о помощи

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-летняя жительница села Амурзет ЕАО потеряла мать. Женщина погибла, не дождавшись помощи врачей из двух больниц - Октябрьской центральной районной в селе Амурзет и областной в Биробиджане. Дочь скончавшейся обратилась в правоохранительные органы. Случаем заинтересовались в Следственном комитете и прокуратуре.

Родственница погибшей утверждает, что ее мать неоднократно обращалась в медицинские учреждения с жалобами на острую боль в брюшной полости, но не получала соответствующей квалифицированной помощи. Во время одного из приступов женщину ночью перевезли из села Екатерино-Никольское в областную больницу Биробиджана. Спустя несколько дней женщина скончалась.

- Основная причина смерти - перитонит. Вероятнее всего из-за разрыва аппендицита. Дочь погибшей обращалась в прокуратуру несколько раз. Впервые об этой ситуации узнали в мае, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводятся проверки и устанавливаются причастные. Расследование под личный контроль взял Андрей Бендецкий, прокурор Октябрьского района.

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