Пожарные все еще работают на месте Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Семь вагонов с углем загорелись в ЕАО 15 августа. Из-за легковоспламеняющегося наполнения поезда пламя быстро охватило состав, а столб черного дыма вырвался в небо. Поначалу горело только три вагона, но ситуация быстро начала ухудшаться.

Сотрудники железной дороги сразу позвонили в МЧС, пожарные незамедлительно прибыли на место. Поезд с тлеющим углем удалось отбуксировать до станции Ин. К этому моменту горело уже четыре вагона, а еще в трех было задымление. Для решения такой нестандартной ситуации из Биробиджана был отправлен пожарный поезд с двумя цистернами воды.

- Вызов поступил в 15:10 по местному времени. На данный момент на месте работают пожарные. Сотрудники надзорной и профилактической деятельности МЧС России по ЕАО будут устанавливать причины возгорания, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Долгополова, представитель пресс-службы МЧС России по ЕАО.

Сообщается, что пострадавших в результате ЧП нет. Пассажирские поезда по Транссибирской магистрали во всех направлениях отправляются без задержек. На данный момент точная причина случившегося неизвестна.

Инцидентом также заинтересовалась Дальневосточная транспортная прокуратура. Проводится проверка исполнения требований пожарной безопасности на транспорте. Если нарушения будут обнаружены, виновных в происшествии привлекут к ответственности.

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