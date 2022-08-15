Строительной сфере Хабаровского края нужны профессионалы

В 2022 году в Хабаровском крае наблюдается рост занятости населения Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за необходимости поддержания на повестке требующих пристального внимания проблем и экстренного формирования предложений для их решения не теряют своей актуальности еженедельные заседания штаба по устойчивости экономики Хабаровского края. В этот раз мероприятие было посвящено вопросу сохранения стабильной ситуации на рынке труда.

Санкции, введенные на внешнем уровне, пока не несут существенных негативных последствий рынку труда. Напротив, по данным, озвученным исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства края по социальным вопросам Константином Виноградовым, 2022 год характерен растущей занятостью, которая на сегодняшний день составляет более 64 процентов. Рост занятости логично влияет на уровень безработицы, которая, если верить расчетам, выполненным по методологии Международной организации труда, сократилась на треть.

Участники заседания верно подметили, что не стоит слишком радоваться текущим цифрам, а вместо этого стоит направить силы на обеспечение реализации мер проактивной поддержки занятости населения, которые должны включать в себя организацию переобучения и повышения квалификации.

Дефицит квалифицированных кадров было принято решать, заручившись поддержкой федерального центра, из бюджета которого Хабаровский край получил более 70 миллионов рублей. Эти деньги должны были быть направлены на обучение работников промышленных предприятий, которым может грозить увольнение. Но, по словам Константина Виноградова, риск потери места в отрасли минимален, поэтому инициатива не пользуется популярностью. Оценив ситуацию, губернатор поручил проработать вопрос возможного перераспределения выделенных средств на другие категории занятых.

Одной из приятных тенденций, освещенных в ходе совещания, стал рост количества предложений на рынке труда. С начала года число вакансий достигло отметки в 21,3 тысячи свободных мест, что на пять тысяч превосходит показатели прошлого года. Новые рабочие места обещает дать флагманский проект губернатора - создание строительного кластера. Кадры, вовлеченные в проект, помогут не только закрыть внутренние потребности по строительству жилья, но и будут вовлечены в развитие отрасли, где значительная часть продукции пойдет на продажу в другие регионы.