«Вон они! Ныряют, красавчики!»: стая дельфинов порадовала рыбаков в Магаданской области

Морские обитатели довольные плавали рядом с рыболовецким судном и ловко ловили рыбу. Фото: стоп-кадр видео

Стая дельфинов устроила представление для рыбаков на Колыме. Морские млекопитающие резвились в воде на потеху людям. Видео этого появилось в телеграм-канале Nemagadan.

- Вон они! Ныряют, красавчики! - говорит голос за кадром.

И правда, довольные морские обитатели плавали рядом с рыболовецким судном и ловко ловили рыбу, будто хвастаясь своими навыками перед людьми.

- Это тихоокеанские дельфины, родственники атлантических, могут достигать 2,5 метра в длину. Веселые стайные млекопитающие. Очень игривые, любят позировать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Максимова, заместитель директора по экологическому просвещению в заповеднике «Магаданский».

Она отметила, что на территории региона можно повстречать косаток и белух. А недавно туда приплыли морские свиньи, которые также не прочь покрасоваться перед людьми и ведут себя довольно дружелюбно.

СПРАВКА «КП»

Самки тихоокеанского дельфина могут достигать 100 килограммов, а самцы - 180. Пропорциями и формой тела они очень похожи на атлантического белобокого дельфина. Верхняя часть туловища (за исключением двух продольных светлых полос), кончик морды, передние части плавников и хвостовые лопасти темные. Нижняя часть туловища (кромка хвостового стебля, брюхо, грудь, подбородок) белая. От грудного плавника идут два черных «ремня»: один к углу рта, другой до нижнего гребня хвостового стебля, служа границей между светлым брюхом и более темными боками.

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