Основная причина смерти — перитонит Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Еврейской автономной области погибла в больнице из-за бездействия врачей. В этом уверена ее 30-летняя дочь, которая добилась возбуждения уголовного дела. В региональном следкоме начали расследование произошедшего.

В заключении о смерти написано, что причина в перитоните. Но девушка из села Амурзет уверяет: ее маму могли спасти, однако медики не приложили к этому никаких усилий сначала в Октябрьской центральной районной больнице, а затем - в областной.

Началось все, когда у женщины появились сильные режущие боли в животе. Она сразу начала грешить на аппендицит, приехала в больницу, но там диагноз не подтвердили. Потом ситуация повторилась, и тогда женщину ночью перевезли из села Екатерино-Никольское в областную больницу Биробиджана. Там она была под наблюдением несколько дней, а потом скончалась.

- Основная причина смерти - перитонит. Вероятнее всего из-за разрыва аппендицита. Дочь погибшей обращалась в прокуратуру несколько раз. Впервые об этой ситуации узнали в мае, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Теперь врачам предстоит понести ответственность за причинение смерти по неосторожности. Кто именно виноват в трагедии, будет установлено в ходе следствия. Расследование под личный контроль взял Андрей Бендецкий, прокурор Октябрьского района.

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