На 50% привозное: Колыма вошла в топ-5 регионов по доле зарубежных продуктов

В целом по стране в оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями доля импорта выросла до 19,8% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доля импортных продуктов в Магаданской области с весны 2022 года оказалась выше, чем была до введения санкций. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Регион вошел в топ-5 субъектов страны с высокой долей зарубежных товаров. К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По подсчетам экспертов, доля оптового импорта продуктов питания на Колыме составила 50%. Если же говорит о среднем показателе по России, то за год он увеличился с 11,8% до 19,8%.

Такая тенденция наблюдается преимущественно в приграничных российских регионах, куда поступают товары из Европы и Азии. Лишь в последующем они отправляются в другие регионы страны через оптовиков-посредников или розницу. Кроме того, люди активно начали скупать то, что вот-вот может пропасть с прилавков из-за антироссийских санкций.

- Важно подчеркнуть, что мы говорим о постепенном улучшении ситуации с импортом потребительских товаров. В то же время заметного восстановления инвестиционного импорта оборудования и импорта промежуточной продукции, то есть сырья и комплектующих, пока что не наблюдается. И если проблема поставок конечной зарубежной продукции для потребителя является с большим или меньшим успехом решаемой, то вопрос доступности инвестиционных товаров для промышленности, от которых зависит процесс импортозамещения и структурной перестройки экономики, на данный момент остается открытым, - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

КОНКРЕТНО

Рейтинг регионов по реализации импортного продовольствия:

Смоленская область (77,5%)

Курганская область (57%)

Краснодарский край (53,7%)

Магаданская область (50%)

Башкортостан (46,9%).

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