Михаил Дегтярев: «С новым зданием пожарного депо реагирование на ЧС станет еще быстрее»

Безопасность жителей Хабаровского края на контроле у главных чиновников страны Фото: Правительство Хабаровского края

Вопрос обеспечения безопасности регионов страны - возможно, самый важный из всех, которые считаются приоритетными. Ведь можно годами выстраивать инфраструктуру, налаживать экономику, но стихия в виде пожаров или наводнений может с невероятной скоростью вернуть все к начальной точке.

Безопасностью Хабаровского края обеспокоены даже первые лица федерального центра. Так, на неделе регион с рабочим визитом посетил министр МЧС России Александр Куренков. Одним из знаковых событий в ходе поездки стало открытие нового здания специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в котором Александр Куренков принял участие совместно с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

- Ваша работа сопряжена с большими физическими нагрузками и огромной ответственностью. Личный состав специализированной пожарно-спасательной части уже не раз отличался на крупных пожарах, на обрушении жилых домов. Водолазные службы постоянно работают в акватории Амура. Сегодня мы открываем новое здание пожарного депо с современными спецавтомобилями, которые позволят более качественно и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, - обратился к спасателям Михаил Дегтярев.

Одним из сильных качеств главы региона можно назвать его последовательность, которую легко можно проследить на примере ГО и ЧС. Михаил Дегтярев за годы своей работы добился возобновления работ по строительству гидрозащитных сооружений и сейчас продолжает доносить до федерального центра существующие проблемы безопасности, что позволяет привлекать внимание главных лиц, а также дополнительное финансирование. Все это привело к открытию объекта, который является основной составляющей аэромобильной группировки ведомства в регионе. На базе подразделения создано пять специальных служб, на вооружении которых находится 49 единиц техники.

- Строительство нового здания пожарно-спасательной части - важный шаг к обеспечению безопасности жителей района. В современном многофункциональном объекте созданы все условия для успешного несения службы пожарных, что будет способствовать повышению эффективности защиты от пожаров и ЧС, - подчеркнул Александр Куренков.