Хабаровский край борется за укрепление института семьи

Демографический рост влияет на будущее региона и всей страны Фото: Правительство Хабаровского края

Цель, которую ставит перед собой правительство Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым - постоянное повышение качества жизни населения и создание условий для комфортного проживания. При грамотном подходе добиваться необходимого результата станет проще, если привлекать силы помимо властей края.

Поэтому Хабаровский край активно включился в реализацию федеральной программы «Национальные проекты России», позволяющей получить дополнительное финансирование на развитие региона по основным социально значимым направлениям.

Одной из важных сфер, влияющих на будущее края и страны, является демография региона, и с помощью национального проекта введено уже множество мер поддержки населения разного возраста и статуса.

Большое внимание в крае уделяется многодетным семьям, работающим над увеличением численности населения. Для большего охвата семей, на которые распространяются меры поддержки, в 2020 году были изменены критерии определения статуса многодетной семьи. Теперь под этот термин попадают семьи с тремя или более детьми до 18 лет, среди которых могут также быть пасынки и падчерицы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в данных семьях под опекой и попечительством.

Кроме того, многодетными считаются семьи, в составе которых остаются дети до 22 лет, проходящие обучение в очной форме. Благодаря реформе количество многодетных семей в 2021 году увеличилось до 25577 семей, что более чем на шесть тысяч превысило показатель 2020 года.

Если в семье за один раз появилось на свет трое и более детей, то такой сюрприз поощряется еще и единовременной выплатой в размере до семи миллионов рублей. Эти средства позволят приобрести жилое помещение. В Хабаровском крае такой бонус был выплачен уже дважды.

Семьи, чья верность уже может служить примером для молодых людей, также получают заслуженную поддержку от региона. Так, пары, чей брак пережил уже 50 и более лет, удостоились единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей. По всему Хабаровскому краю награду за супружеское долголетие получили более восьми тысяч пар.

В наиболее острый пандемийный период в 2021 году был реализован ряд мероприятий, направленный на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Так выплаты, требующие систематического подтверждения доходов, в числе которых детские пособия, региональная доплата к пенсии и субсидии, были автоматические продлены без необходимости бумажной волокиты.

Противодействие инфекции требовало добросовестной вакцинации населения. Для граждан старше 60 лет была введена дополнительная мотивация в виде двух тысяч рублей за вакцинацию. C помощью выплат удалось стимулировать более шести тысяч жителей Хабаровского края.