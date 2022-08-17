Наталья Юрьева: «Странно в 2022 году видеть гнилые деревянные окна в школах»

Наталья Юрьева не может оставаться в стороне от школьных проблем, так как является еще и учителем музыки. Фото: Сергей ПЯТКОВ

До первого сентября осталась пара недель, а это значит, что совсем скоро образовательные учреждения откроют свои двери для жаждущих знаний детей. В преддверии нового учебного года «КП» - Хабаровск поговорила о готовности школ и образовательных центров с депутатом Хабаровской городской думы по избирательному округу №11 Натальей Юрьевой, чья основная профессия - учитель музыки.

Депутат отметила, что для приведения образовательных объектов в достойное состояние предстоит проделать еще много работы.

- Нашим депутатским корпусом мы не особо можем повлиять на осмотр школ к новому учебному году, но по возможности депутаты сами заглядывают туда. В частности, я заглянула в школу на своем округе «Первые шаги» и осталась неприятно удивлена, например, состоянием стадиона. Все три года, что я являюсь депутатом, учреждение не имеет денег на его ремонт. На мои запросы я получила ответ, что нельзя бросить все на образование, когда внимания требуют еще дороги и ЖКХ. Но существуют ведь федеральные программы, и мне обидно, что Хабаровский край успел зайти в национальные проекты по образованию и уже в этом году капитально отремонтировать десятки школ, а у столицы края почему-то с этим проблема. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинформирован о проблеме и уже пообещал, что под ремонт попадут 17 школ. Новость радостная, но работы, по словам мэра, начнутся не раньше 2024 года.

Улучшения, тем не менее, можно заметить в вопросе дорожной безопасности на пришкольных территориях и благоустройства популярных направлений, по которым многие ходят в школы.

- Что касается той же школы «Первые шаги», то там появились светофор и пешеходные переходы к школе через улицу 65 лет Победы и улицы Юности. По пути в 19 или 11 школу благодаря нашей совместной с жителями активности появился мост через водонапорную трубу. Для комфортного передвижения не хватает еще тротуара. Здесь посодействовать обещал МУП «Водоканал», но пока мы продолжаем следить за ситуацией. Однако, пройдя через проспект 60-летия Октября, дальше детям приходится ходить мимо темных гаражей по грязи и лужам. Плюс ремонта требует вышеупомянутый стадион. Соответствующий надзор уже имеет предписание о ненадлежащем покрытии и отсутствии ограждения. Здесь речь идет об элементарной технике безопасности. Странно видеть дорогие, оснащенные центры образования, а потом смотреть на этот стадион или школы, где снаружи все красиво, а с внутренней стороны гнилые деревянные окна. Поэтому я на самом деле мечтаю, чтобы хотя бы какая-то часть от миллиона, который будет выделен депутатам на округ, пошла на софинансирование какой-нибудь федеральной программы, потому что очевидно, что сами мы не сможем построить стадион за 10-15 миллионов. В то же время, во время отчетов главных лиц государства, мы слышим, что триллионы рублей возвращаются в бюджет, потому что их не удается освоить.

Проблемы освоения бюджета Наталья Юрьева связывает с нехваткой рабочей силы, являющейся, в том числе, последствием неудовлетворительной демографической ситуации в регионе.

- Согласно статистике за 2020 год, смертность по отношению к рождаемости высокая, и это мы еще не видели цифр за пандемийный 2021 год. Демографию сложно повысить на фоне растущего количества разводов. У нас президент подписал недавно указ о пособии матерям-одиночкам. Я считаю это неправильным, потому что девушки теперь не спешат выходить замуж, ведь у них и так есть повсеместные льготы и преференции. Я не хочу сказать, что одиноких матерей не нужно поддерживать, но было бы здорово вводить подобные меры поддержки и для пар, чтобы укреплять институт семьи.

Депутат поделилась своей идеей, с помощью которой, по ее словам, можно будет повысить рождаемость на Дальнем Востоке и привлечь в регион дополнительную рабочую силу.

- По инициативе губернатора Михаил Дегтярева с этого года за третьего ребенка в Хабаровском крае дают по миллиону рублей, но и этого недостаточно, чтобы повысить рождаемость. Поэтому я бы предложила, чтобы каждой находящейся в зарегистрированном браке семье, хотя бы один член которой проживает в Хабаровском крае не менее пяти лет, в течение пяти лет выплачивали по миллиону рублей на каждого ребенка. Таким образом увеличится рождаемость, прибудет рабочая сила и укрепится институт семьи. Ведь крепкая семья - основа сильного государства.