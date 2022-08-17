Связь в бою - это спасенные жизни товарищей: батальон связи «Барон Корф» набирает добровольцев

Обучение подписавших контракт добровольцев проходит в поселке Мулино Нижегородской области. Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края, желающие поддержать земляков-хабаровчан, находящихся на Донбассе, все еще могут заключить краткосрочный контракт с Вооруженными силами Российской Федерации и стать частью именного батальона «Барон Корф», названного в честь первого генерал-губернатора Приамурья.

- Успех боя зависит от мастерства военнослужащих, которые будут применять современную технику, стоящую на вооружении батальона. Связь в бою - это своевременная поддержка своих подразделений и спасенные жизни товарищей. Поэтому в батальон приглашаются граждане, проходившие военную службу в войсках связи, инженеры спутниковой связи, программисты, водители и механики, - рассказал Асфан Валеев, начальник пункта отбора.

Обучение подписавших контракт добровольцев проходит в поселке Мулино Нижегородской области. Контрактники размещены в современных палатках, а при обучении используется новое оборудование. Среди новобранцев, кроме жителей краевой столицы, можно найти также представителей из других населенных пунктов: Хора, Переяславки, Бикина и других.

- Батальон выполняет специальные задачи и обеспечивает развертывание полевых пунктов в Херсонской области, с помощью которых будет обеспечиваться работоспособность управления третьего армейского корпуса. Многие принесли огромную пользу своими жертвами, своими героическими поступками, и сейчас наше будущее - за молодежью, - рассказал Никита Помыткин, младший сержант гвардии.

- До попадания сюда я служила в городе Бикин Хабаровского края. Знала, что будем принимать участие, и решила, что мне обязательно нужно проявить свою смелость, свои навыки, которые я приобрела за три года в армии, - рассказала Светлана Ломакина, старший механик радиорелейной станции.

Недавно условия жизни контрактников проверил лично губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, продемонстрировавший свою поддержку не только теплыми словами, но и материальными благами. За свой счет глава региона купил и передал элитному батальону вещи, которые могут пригодиться в полях. Среди них, например, дизель-генератор, электроинструменты и многое другое.

Михаил Дегтярев вновь напомнил всем, что кроме положенных от Минобороны РФ мер поддержки, контрактники получат и отдельные региональные преференции в виде единовременной выплаты 250 тысяч рублей из бюджета Хабаровского края.