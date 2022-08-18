Всадник апокалипсиса: чумной доктор разгуливает по Комсомольску

Сланцы элегантно дополнили образ Фото: скриншот из видео

В страдающее средневековье погрузился Комсомольск. На улицы вышел чумной доктор. Неизвестный в черном плаще в пол и маске с характерным клювом прогулялся по городским улицам. Примечательно, что в облик известного врачевателя прошлых эпох была добавлена деталь из современности: шлепки на босу ногу.

- Сама не видела его, но знакомый рассказал, что встретил. Непонятно, возможно косплеем занимается или в какой-то игре тематической участвует, а может и вовсе аниматор на праздниках. Но зрелище забавное, - поделилась мнением с «КП» - Хабаровск» Елена, комсомольчанка.

Чем бы ни занимался мужчина, жители Комсомольска отнеслись к происходящему с юмором. Вид грозного лекаря, предвещающего беду, не напугал окружающих. Многие посмеялись. Тем более, шел «доктор» в сопровождении юноши на велосипеде и с гитарой. Видимо, один из участников творческого тандема просто не успел переодеться в одежду нашего времени.

СПРАВКА «КП»

В средние века некоторые врачи, лечащие бубонную чуму, носили защитные костюмы и маски с клювом, куда набивались лекарственные травы. Это служило своеобразным респиратором, который облегчал дыхание и служил барьером от неприятного запаха. Маска также защищала глаза от брызг при работе с больными: вместо отверстий на месте глаз были стекла. Плащи чумных врачей шили из плотной ткани и пропитывали воском, чтобы избежать физического контакта с больными. Дизайн наряда был разработан французом Шарль де Лормом на основе кожаных доспехов пехоты. Его изобретение помогло лекарям той эпохи уберечься от заразной болезни, царившей повсеместно в Европе.

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